中租控股10月獲利月增17% 營收小幅回升

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

中租-KY（5871）10日公告2025年10月自結合併稅後純益為新台幣16億元，較前月成長17%，每股稅後純益（EPS）0.94元。中租控股表示，本月獲利成長主要受惠於整體成本費用率控制得宜，以及預期信用減損損失較前月減少，使整體獲利表現優於上月水準。

累計今年前10月合併稅後純益達166.4億元，年減16%，每股稅後純益為9.39元。分地區別觀察，台灣地區累計獲利較去年微減1%，中國大陸地區減少33%，東協地區則大幅成長46%。

營收部分，10月自結合併營收為新台幣80.9億元，較前月小幅增加1%；累計1至10月合併營收為815.1億元，年減5%。

觀察各地區表現，台灣地區累計營收年減3%，中國大陸地區減少11%，惟東協地區則維持正向動能，年增4%。若以單月比較，中國大陸與東協市場分別月增3%及5%，為整體營收成長的主要來源。

中租控股指出，儘管整體營收仍較去年同期略有下滑，但主要市場的營運動能逐步回穩。特別是在東協地區，受惠於業務拓展與市場需求穩定，單月及累計營收皆維持成長。中國大陸地區則在前期基期較高的情況下，10月仍呈現月增表現。台灣市場方面，營運維持穩健，獲利率表現平穩。

整體而言，中租控股10月營收及獲利雙雙較前月回升，顯示公司費用控管及資產品質改善具成效。展望後續，隨著各主要市場營運步調調整及資金運用效率提升，預期營收與獲利表現可望維持穩健。

營收 中租

相關新聞

玉山金法說會／65萬股東免驚併購 黃男州宣示今年股利必超過1.2元

玉山金（2884）10日舉行第3季法說會，由董事長黃男州親自主持，法人關注併購三商壽後未來股利政策及增資情形，黃男州強調...

富邦金前十月大賺1,088億元、EPS 7.51元 單月獲利創同期新高

富邦金控（2881）2025年10月自結合併稅後純益179.2億元。累計前十月合併稅後純益1,088.4億元，每股稅後盈...

富邦金2025年前10月稅後淨利1088.4億元 EPS 7.51元

富邦金控2025年10月自結合併稅前淨利211億元、稅後淨利179.2億元。累計前10月合併稅前淨利1258億元，稅後淨...

調整大陸市場…美食-KY10月在陸營收占比降至33% 美國快速發展明年拚百店

經營85度C品牌的美食-KY今天表示，在中國大陸逐步退出獲利低於預期的區域，10月中國占合併營收比重下降至33%，美國市...

大同10日董事會 兩議案聚焦

大同今（10）日將舉行董事會，通過兩大重要議案，涵蓋高階人事布局，並將正式啟動關鍵資產的戰略性活化，以及兩席董事補選，業...

聚亨、春雨 接單動能轉強

耶誕節與跨年即將到來，年底促銷與居家布置帶動歐美家用DIY五金需求升溫，小螺絲急單的商機浮現，聚亨（2022）、春雨等專...

