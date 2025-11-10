中租控股10月獲利月增17% 營收小幅回升

中租-KY（5871）10日公告2025年10月自結合併稅後純益為新台幣16億元，較前月成長17%，每股稅後純益（EPS）0.94元。中租控股表示，本月獲利成長主要受惠於整體成本費用率控制得宜，以及預期信用減損損失較前月減少，使整體獲利表現優於上月水準。

累計今年前10月合併稅後純益達166.4億元，年減16%，每股稅後純益為9.39元。分地區別觀察，台灣地區累計獲利較去年微減1%，中國大陸地區減少33%，東協地區則大幅成長46%。

在營收部分，10月自結合併營收為新台幣80.9億元，較前月小幅增加1%；累計1至10月合併營收為815.1億元，年減5%。

觀察各地區表現，台灣地區累計營收年減3%，中國大陸地區減少11%，惟東協地區則維持正向動能，年增4%。若以單月比較，中國大陸與東協市場分別月增3%及5%，為整體營收成長的主要來源。

中租控股指出，儘管整體營收仍較去年同期略有下滑，但主要市場的營運動能逐步回穩。特別是在東協地區，受惠於業務拓展與市場需求穩定，單月及累計營收皆維持成長。中國大陸地區則在前期基期較高的情況下，10月仍呈現月增表現。台灣市場方面，營運維持穩健，獲利率表現平穩。

整體而言，中租控股10月營收及獲利雙雙較前月回升，顯示公司費用控管及資產品質改善具成效。展望後續，隨著各主要市場營運步調調整及資金運用效率提升，預期營收與獲利表現可望維持穩健。