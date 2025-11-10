調整大陸市場…美食-KY10月在陸營收占比降至33% 美國快速發展明年拚百店

快訊

中央社／ 台北10日電
經營85度C品牌的美食-KY今天表示，在中國大陸逐步退出獲利低於預期的區域，10月中國占合併營收比重下降至33%。圖為85度C在上海街頭略顯低調。聯合報資料照，記者黃雅慧／攝影

經營85度C品牌的美食-KY今天表示，在中國大陸逐步退出獲利低於預期的區域，10月中國占合併營收比重下降至33%，美國市場已貢獻50%，年底店數可望突破90間，明年上看百間。

美食-KY今天公告自結10月合併營收新台幣14.3億元，年減9.1%，若改以功能性貨幣分析，較去年同期減少幅度在5%以內。

美食-KY表示，調整中的中國大陸市場，占合併營收占比下降至33%；美國、台灣市場雙雙成長，分別貢獻50%、17%的營收。美食-KY在2014年的營收占比中，中國市場高居72%。

美食-KY表示，快速發展的美國市場，今年前10月業績雙位數上升，來客數也持續較去年同期增加。

門市拓展方面，美食-KY指出，今年前3季新增紐約、紐澤西、伊利諾州、堪薩斯州、路易斯安那州等5個新市場，推升門市數量達86間，近期更開進美國南方快速成長的大城奧克拉荷馬市，年底店數可望突破90間，明年更上看百間，成長動能明確，占美食-KY營收比重預料將快速攀升。

針對中國市場，美食-KY指出，逐步退出獲利狀況持續低於預期的區域，店數、營收雙雙較去年減少；法人預期，經此一次性調整後，中國大陸事業的獲利前景將顯著提升。

營收 美國 85度C

