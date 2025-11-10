和碩旗下「小金雞」永擎競拍均價334.95元 申購現賺15萬元、中籤率1.8％
臺灣證券交易所公告，和碩集團旗下「小金雞」永擎（7711）初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，永擎辦理競價拍賣股數6,365仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於11月10日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，得標加權平均價格為334.95元。
永擎競拍最低得標價格298.1元、最高得標價格410元。另永擎公開申購將於11月11日截止，承銷價268元、一人可申購1張，以永擎10日均價約418.14元計算，抽中現賺15萬元、報酬率約達56％。
不過永擎因承銷價遠低於興櫃股價，導致近來股價出現連八跌走勢，從552元一路跌至半年線附近，出現明顯率先獲利了結賣壓。
永擎上市日期11月19日，上市前承銷股數1,591張， 證交所公布截至10日有88,761筆申購單，換算當前中籤率為1.8％，預計最終中籤率將更低。上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告：https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html。
