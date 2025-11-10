富邦媒營收／10月78億元、年減4.3% 普發現金+雙11有望帶來爆發動能

富邦媒（8454）公告10月合併營收78億元，月減約1.7%，年減約4.3%，也是近三年的單月低點。累計今年1至10月合併營收約848億元，年減2.8%，將力拚雙11、第4季動能回升。

經濟部統計局資料顯示，9月零售業營業額年減2.2%，受景氣不確定性與民俗月影響，消費氛圍偏保守。momo表示，政府普發1萬元政策上路，加上雙11啟動，預期第4季將為全年營運挹注爆發性成長動能。

富邦媒先前已公布第3季財報。第3季合併營收245.5億元，季減5.6%，年減3.9%；營業利益6.45億元，季減16.5%，年減21.5%；歸屬母公司淨利約5.58億元，季減14.4%，年減16.2%；每股純益2.11元。累計前三季合併營收769.9億元，年減2.5%，營業利益22.04億元，年減22.9%，歸屬母公司淨利20.7億元，年減11.6%，前三季每股純益7.81元。

展望本季，富邦媒指出，「momo雙11你做VIP」暖身慶首日即開出紅盤，開跑1小時內全站人流暴增逾100%，訂單數較平日提升逾5倍，展現強勁購買力，將力拚雙11、雙12，帶動營收成長。

數位廣告布局方面，momo Ads正式導入Google廣告與聯播網廣告（Display Network），讓品牌主可一次布局搜尋、社群與多媒體展示三大流量場域，打造更完整的跨平台投放生態。此次升級使品牌能在Google搜尋與展示版位觸及高意圖消費者，同時透過聯播網於各大內容網站進行曝光，並結合momo自有會員數據與行為標籤，實現從品牌觸達到轉單轉換的全漏斗行銷策略。升級後的momo Ads從平台內投放進化為跨媒體、跨場景的整合行銷系統，未來將持續深化AI應用與第一方數據能力，協助品牌提升投放精準度與投資報酬率。