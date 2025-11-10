玉山金法說會／前十月每股賺1.81元再創新高 合併三商壽邁向新篇章

玉山金控（2884）10日召開法人說明會，公布2025年前三季營運概況。自結淨收益677.5億元，稅後淨利成長25.4%達262億元，獲利表現強勁。每股稅後盈餘（EPS） 1.62元，股東權益報酬率（ROE） 13.6%，資產報酬率（ROA） 0.84%。

各子公司表現良好，玉山銀行稅後淨利252.3億元、成長29.5%，玉山證券淨利17.7億元，玉山創投淨利1.9億元，玉山投信淨利0.5億元。截至10月，玉山金控自結稅後淨利293.3億元，較去年同期成長31%，獲利已達去年全年的112%，EPS 1.81元，均為歷年最高。

玉山銀行存、放款穩健發展，在放款利率持續提升及資金成本有效控管下，前三季淨利息收入較去年同期成長19.7%。總放款年成長10.7%，受惠國內出口動能強勁及海外平台布局完整，企業放款及個人放款分別成長15.7%、6.8%，中小企業放款年成長8.9%。資產品質方面，逾期放款比率（NPL）為0.15%，備抵呆帳覆蓋率803%，持續維持優異風險控管。

金控前三季淨手續費收入226.3億元，年增10.3%，其中玉山銀行聚焦高端顧客經營有成，財富管理淨手續費收入108.7億元，年增11.2%，均為歷年同期最高，銀行保險手續費收入成長26.2%，連續三季皆為雙位數成長。前三季信用卡淨手續費收入63.7億元，年成長9.4%，簽帳金額4,986億元，均創歷史同期新高。

海外布局方面，玉山銀行前三季海外分、子行獲利較同期成長4.9%，海外獲利佔銀行整體25.5%。玉山銀行持續深化海外布局，繼2000年設立洛杉磯分行後再度於北美設立新據點，今年10月美國達拉斯代表人辦事處開業，達拉斯為美國重要的金融重鎮，將有助於掌握在地商情，偕同洛杉磯分行提供顧客更即時、完善的金融服務，並進一步串聯臺灣及海外11個國家地區35個據點的服務平台，滿足顧客多元的跨境需求。

玉山銀行數位外匯交易活躍度亦持續提升，實動人數較去年同期成長16%。玉山銀行持續推動場景金融創新，攜手海外金融科技公司Cashmallow，首創推出「跨國無卡提款服務」，今年10月率先於泰國試辦上線，玉山銀行外幣存款戶可透過行動銀行App預約跨國無卡提款，於泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank，SCB）ATM提領泰銖現鈔，滿足旅遊小額資金需求，享受無斷點且便利的旅遊金融體驗。

玉山金控董事會通過合意併購三商美邦人壽，本案尚需股東會通過及主管機關審議核可後方為生效，併購完成後，玉山金的資產規模將突破5.8兆元，躍升為第5大上市金控公司，建構具備銀行、保險、證券三大業務獲利引擎的金控平台。

黃男州董事長表示，三商壽（2867）的資產規模、營收規模、通路規模均是最適合玉山的保險公司，玉山依照「Affordable, Reasonable, Manageable」的ARM三大原則審慎評估本次併購，確保此交易規模是玉山可負擔的、交易條件是合理的、未來經營發展是可管理的，對玉山的長期發展策略非常有價值。