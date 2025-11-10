晶呈科技財報／前三季稅後淨損421.1萬元 EPS 淨損0.09元
晶呈科技（4768）7日公布第3季財報，前三季稅後淨損421.1萬元，年減達103.9%，每股淨損（EPS）0.09元；據公開資訊推估，第3季單季稅後淨損458.1萬元，年減101.5%，季減803.6%，每股淨損0.1元。
晶呈科技表示，第3季虧損擴大，主因是外銷蝕刻氣體成本較高，加上多項新產品研發等費用較高，以致影響獲利。
至於第4季展望部分，晶呈科技證實，從第3季起，外銷記憶體蝕刻氣體出貨量大增，目前預估至年底出貨鋼瓶支數，約可達7,100-7,300支，較第2季的4,900-5,100支大幅增加。市場傳出，因日、韓記憶體大廠重啟拉貨，帶動特殊氣體訂單回籠，第4季需求看好。
晶呈科技也於去年規劃在其頭份三廠，啟動C4F6氣體一級製造合成廠，預計於2026年第2季投產，年產值上看20-25億元。C4F6是應用於半導體蝕刻製程的特殊氣體。旗下TGV玻璃載板技術，目前也已有12家客戶進入驗證階段，法人認為，該技術有望帶動業績成長。
