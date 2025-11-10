快訊

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

保瑞營收／10月17.16億、年減17.85% 前十月營收166.13億

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）10公告10月自結合併營收17.16億元，較去年同期衰退17.85%；雖受匯兌影響營收約新台幣1億元，但1~10月累計營收166.13億元，仍較去年同期成長6.57%。

保瑞旗下馬里蘭州針劑廠預期在第4季持續扮演增長領頭羊角色，憑藉在地化製造優勢與高標準無菌製程，滿足美國市場對注射劑充填的強勁需求。此布局不僅展現保瑞對全球製藥產業變局的精準掌握，也奠定其在差異化製造領域的領先地位，成為第四季CDMO業務持續擴張的主要動能。

保瑞表示，美國市場對於針劑與無菌製劑的在地生產需求快速升溫，在政策鼓勵與供應鏈安全雙重推動下，藥廠回流美國設廠已成趨勢。保瑞馬里蘭州廠具備國際級自動化針劑充填與包裝能力，結合公司在加拿大與美國多點營運據點，形成北美製造一體化的戰略布局，能為全球藥業提供更近端、更穩定的製造服務。

保瑞今年7月甫完成加拿大廠區擴建工程，導入先進皮膚科用藥充填技術，使年產能提升至超過5,000萬劑。此外，公司亦發布美國明尼蘇達州Maple Grove 廠的中期開發藍圖，預計充實逾10萬平方英尺的製造與包裝空間。這些策略性資本支出不僅強化北美製造鏈整合，更讓保瑞在全球製藥代工（CDMO）市場中穩固領導地位。

而在全球製藥界盛事CPHI（國際製藥展）甫落幕之際，保瑞再傳捷報，榮獲 Biotech Breakthrough Awards 「年度最佳生技公司（Overall Biotech Company of the Year）」大獎。該獎項肯定保瑞在全球生技產業中展現的獨特實力，體現公司兼具「專業夥伴穩定可靠的品質」與「國際領導者規模與服務架構」的綜效，展現於成長與全球佈局之間的卓越平衡與執行力。

法人表示，藥品「美國製造」成為今年全球生技產業的熱門議題，多家大型藥廠紛紛宣布在美國興建或擴建製藥廠，供應鏈回流的趨勢日益明顯。隨著美國製造策略全面發酵、北美產能持續提升，保瑞未來營運動能樂觀。

延伸閱讀

陳志被盜12.7萬枚比特幣、市值逾4千億 國家級駭客組織操盤「黑吃黑」

林佳龍訪紐約未見到美國官員？俞大㵢：胡說八道

美國反無人機系統部署波蘭 提升北約東翼防空能力

醫療科技展下月登場 首度迎來歐洲及美國藥品、醫材及醫院協會來採購

相關新聞

大同10日董事會 兩議案聚焦

大同今（10）日將舉行董事會，通過兩大重要議案，涵蓋高階人事布局，並將正式啟動關鍵資產的戰略性活化，以及兩席董事補選，業...

聚亨、春雨 接單動能轉強

耶誕節與跨年即將到來，年底促銷與居家布置帶動歐美家用DIY五金需求升溫，小螺絲急單的商機浮現，聚亨（2022）、春雨等專...

車用供應鏈 跨足AI領域

AI算力爆發帶動散熱需求飆升，台灣汽車零組件供應鏈也以「固有技術」加速「跨域升級」，從車用冷卻、精密金屬件一路轉向AI伺...

宏全第3季 EPS 2.94元 後市不淡

宏全國際（9939）昨（7）日通過第3季合併財報，單季營業毛利19.12億元、毛利率24.1%，稅後純益8.71億元、年...

台塑四寶10月營收雙降 大陸石化業持續增產 拖累市場行情

台塑四寶昨（7）公布10月營收表現，四家公司10月合計營收約1,008.49億元，月減9.8%、年減8.9%。包括台塑、...

士電前三季 EPS 5.46元

士電（1503）昨（7）日公告前三季財報，累計稅後純益28.4億元，年增9.9%，每股純益（EPS）5.46元，創同期次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。