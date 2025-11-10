保瑞營收／10月17.16億、年減17.85% 前十月營收166.13億

保瑞（6472）10公告10月自結合併營收17.16億元，較去年同期衰退17.85%；雖受匯兌影響營收約新台幣1億元，但1~10月累計營收166.13億元，仍較去年同期成長6.57%。

保瑞旗下馬里蘭州針劑廠預期在第4季持續扮演增長領頭羊角色，憑藉在地化製造優勢與高標準無菌製程，滿足美國市場對注射劑充填的強勁需求。此布局不僅展現保瑞對全球製藥產業變局的精準掌握，也奠定其在差異化製造領域的領先地位，成為第四季CDMO業務持續擴張的主要動能。

保瑞表示，美國市場對於針劑與無菌製劑的在地生產需求快速升溫，在政策鼓勵與供應鏈安全雙重推動下，藥廠回流美國設廠已成趨勢。保瑞馬里蘭州廠具備國際級自動化針劑充填與包裝能力，結合公司在加拿大與美國多點營運據點，形成北美製造一體化的戰略布局，能為全球藥業提供更近端、更穩定的製造服務。

保瑞今年7月甫完成加拿大廠區擴建工程，導入先進皮膚科用藥充填技術，使年產能提升至超過5,000萬劑。此外，公司亦發布美國明尼蘇達州Maple Grove 廠的中期開發藍圖，預計充實逾10萬平方英尺的製造與包裝空間。這些策略性資本支出不僅強化北美製造鏈整合，更讓保瑞在全球製藥代工（CDMO）市場中穩固領導地位。

而在全球製藥界盛事CPHI（國際製藥展）甫落幕之際，保瑞再傳捷報，榮獲 Biotech Breakthrough Awards 「年度最佳生技公司（Overall Biotech Company of the Year）」大獎。該獎項肯定保瑞在全球生技產業中展現的獨特實力，體現公司兼具「專業夥伴穩定可靠的品質」與「國際領導者規模與服務架構」的綜效，展現於成長與全球佈局之間的卓越平衡與執行力。

法人表示，藥品「美國製造」成為今年全球生技產業的熱門議題，多家大型藥廠紛紛宣布在美國興建或擴建製藥廠，供應鏈回流的趨勢日益明顯。隨著美國製造策略全面發酵、北美產能持續提升，保瑞未來營運動能樂觀。