大同10日董事會 兩議案聚焦

大同（2371）今（10）日將舉行董事會，通過兩大重要議案，涵蓋高階人事布局，並將正式啟動關鍵資產的戰略性活化，以及兩席董事補選，業界高度關注是否同步引進國際級AI資料中心合作夥伴加入董事會。

大同今天董事會首要議案，將延攬擁有重電專才的前東元電機智慧能源事業群總經理張松鑌擔任總經理。據悉，張松鑌上任後的主要績效指標，即是加速推動與國際科技大廠合作的大園廠AI資料中心開發案。

大同董事長張榮華上任後曾強調要找回大同「重返榮光的（重電）本業」。業界分析，張松鑌深耕重電領域多年，具備豐厚的產業經驗「硬底子」，此刻獲得張榮華延攬加入大同，正是為落實張榮華口中，大同要「重返榮光的本業」的戰略目標邁進，補足大同在推進大型戰略合作案時，所需的專業、技術和產業整合能力。

業界分析，大同的優勢在於全面性的重電產品與製造底蘊。延攬張松鑌，正是要藉重其重電專業，加速整合大同的土地、電力資源與集團系統整合（SI）能力，確保能為科技大廠提供最高效的一站式解決方案。

大同今天董事會也將通過改選兩席董事，以補足因前董座王光祥與其相關勢力辭任遺留的董事席次。市場預期，大同引進前東元高層，而東元又與鴻海具有策略結盟關係，未來三方是否合作，共同打造AI超算供應鏈，備受關注。

大同此次高層人事與董事會變動，被視為企業轉型的加速器。法人認為，新總座的重電背景，將為大同在AI資料中心布局，帶來明確的成長潛力。