聚亨、春雨 接單動能轉強

耶誕節與跨年即將到來，年底促銷與居家布置帶動歐美家用DIY五金需求升溫，小螺絲急單的商機浮現，聚亨（2022）、春雨等專業廠接單動能轉強，短期產銷看旺，將強化年底獲利表現。

聚亨董事長黃文松表示，螺絲產業面臨低迷窘境，尤其是建築與工業用螺絲都在萎縮，反而是家用DIY小螺絲看到急單，特別以美國市場為主。

黃文松指出，面對商機聚亨策略是更專注線材加工，品質具有明顯優勢，加上自動化製程的導入，使抽線與酸洗的品質達到世界等級，成功降低成本，讓客戶獲利，因此依然能站穩腳步。

法人分析，時序進到第4季後，歐美零售與電商通路加強耶誕與跨年自組商品居家裝飾的促銷活動，消費端對自行組裝、裝飾改造類產品的需求正在增加，帶動小型螺絲、掛件、五金配件短期補貨需求。

國內螺絲業為迅速回應急單需求各顯神通。以聚亨為例，近年改革有成，針對球化線材、自製盤元與熱處理等製程充分整合，掌握上游料源與製程，面對突發的短單或多樣化小規格訂單時能迅速調度產能與供應鏈；近期公開資訊顯示聚亨營運在第4季具回升跡象，反映訂單能見度與出貨動能提升。

老字號螺絲專業廠春雨在建築、裝修與小螺絲領域有擅長，財報顯示營運維持穩健，法說會上強調2025年底前的營運持樂觀看法，尤其春雨在高附加值與多樣規格小螺絲上具技術與通路優勢，被視為直接受惠廠。

上市鋼廠主管說，耶誕跨年帶動的小螺絲需求，與傳統大宗建材或車用扣件不同，訂單以小量、多品項、快速交期為主，對廠商的彈性生產與倉配能力要求更高。