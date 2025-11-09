車用供應鏈 跨足AI領域

AI算力爆發帶動散熱需求飆升，台灣汽車零組件供應鏈也以「固有技術」加速「跨域升級」，從車用冷卻、精密金屬件一路轉向AI伺服器、手機等領域散熱。目前包括吉茂（1587）、精確、永彰、和大、IKKA等傳產汽配廠，近來都陸續切入並逐步取得訂單出貨，成為今年台灣產業鏈中最受矚目的「新黑馬」。

業界指出，汽車零組件具備高精度加工、散熱結構件、高可靠度材料處理等優勢，與AI散熱的技術核心高度相通，且製程多半已達車規等級，使轉型相對其他產業更加順利。

吉茂透露，AI伺服器散熱單元與汽車水冷散熱器的技術原理、製程乃至模具開發幾乎一致，甚至可直接沿用既有車用模具，只需微調設計即可導入AI產品線。這讓吉茂在跨入AI時沒有傳統零組件業的「轉型陣痛」，反而因產線成熟、量產穩定度高，迅速獲得歐美客戶青睞，近期已陸續接獲AI伺服器與資料中心散熱模組訂單，成為外界點名的轉型成功案例。同時，IKKA則從客戶生態切入，運用其汽車 Tier-1 客戶本身對機器人產業的布局，提前參與下一代機器人與自動化設備的零件開發。IKKA並結合能率集團旗下多家機器人與自動化公司，形成「車用＋機器人」的研發鏈。