台塑、南亞估本月回溫

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台塑四寶展望後市，台塑（1301）、南亞因船期調度及產線重啟等，預期11月營收有望較10月成長；至於台化則認為，11月市況與10月變化不大，紅海產品產銷量恐再下調，11月營收將繼續下探。

台塑指出，因配合液鹼客戶船期安排，10月部分訂單延至11月交運，因此，預期11月營業額會比10月成長。而中國大陸十一長假後下游加工廠已陸續復工，且第4季為PE 、EVA及PP等石化產品傳統旺季，加上公司第4季歲修廠數比第3季減少，開工率提高，產銷量增加。

不過，該公司提醒，大陸石化同業在十一長假期間持續生產，庫存偏高，且近期仍有石化新產能投產，同業降價競銷，拖累市場行情，預估第4季營收與第3季相當。

南亞表示，中高階電子材料需求持續強勁，化工產品方面，乙二醇、丙二酚等部分產線定檢完成後將重啟生產，搭配11月兩岸工作天數較多，預期11月營收會較10月成長。不過，年底客戶控管庫存，預估第4季營收與第3季相當。

台化指出，11月為了減少虧損，會提升有利潤產品的份額，紅海產品產銷量再下調，因此，11月合併營收會下調。

