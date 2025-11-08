台塑四寶10月營收雙降 大陸石化業持續增產 拖累市場行情
台塑四寶昨（7）公布10月營收表現，四家公司10月合計營收約1,008.49億元，月減9.8%、年減8.9%。包括台塑（1301）、南亞、台化、台塑化各公司均同步呈現年月雙減。
台塑集團表示，10月營收動能仍疲軟，主要是因為中國大陸石化業新產能繼續投產，同業降價競銷，拖累市場行情。
台塑表示，今年以來大陸石化同業持續擴建新產能，市場供給量增加，並且10月新台幣兌美元平均匯率較去年10月升值4.8%，加上杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格均較去年同期下跌，因此10月各產品平均價格比去年同期下跌，幅度介於7至44%。台塑10月營收為134.1億元，月減4.3%、年減14.8%，主要是銷售量差減少；累計今年前十月營收1,477.17億元，年減10.7%。
南亞表示，10月營收月減，主要是麥寮EG-1廠定檢、2EH（異辛醇）保留庫存供後續停車期間銷售，以及德州EG（乙二醇）8月有部分訂單延至9月出口，墊高比較基期，另外因陸十一長假，塑膠加工產品營收也略減。
但電子材料部分，隨著AI應用持續推進，IC載板與高頻銅箔等產品需求旺盛，再加上銅價上漲拉抬產品售價，相關營收增加。南亞10月營收212.29億元，月減4.3%、年減6.7%；累計今年前十月營收2,166.74億元，年增1.1%。
台化指出，10月營收衰退，主要是受油價走弱帶動原料行情下跌，加上下游需求疲弱，客戶觀望採購，同業投產供給增加及低價競銷等影響，產品價格下挫所致。台化10月營收221.47億元，月減4%、年減17.1%；累計今年前十月營收達2,441.8億元，年減17%。
台塑化指出，10月的煉油事業部分，因第二套重油加氫脫硫單元與第二套重油媒裂單元全月執行定檢，以致產量減少。烯烴事業方面，則受到輕油價格下跌與供應寬鬆所影響，四大產品均價走跌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言