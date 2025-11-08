華新第3季 EPS 0.23元 業外表現佳

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華新（1605）昨（7）日發布財報並召開法說會，第3季稅後純益9.9億元，年增180.3%，毛利率4.76%，EPS 0.23元。累計前三季稅後純益21.6億元，年減35.7%，毛利率6.83%，EPS 0.52元。

華新表示，第3季仍以電線電纜事業獲利最為穩定，主因受惠台電強韌電網計畫，不銹鋼事業則因景氣疲軟、歐洲暑休、關稅等影響使本業虧損，不過第3季業外表現不錯，認列未實現金融評價利益近12億元。

