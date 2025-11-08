長榮10月合併營收年減34% 陽明10月營收年減39%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

海運市場需求放緩與運價下跌，貨櫃輪業者長榮（2603）與陽明昨（7）日公告10月營收，動能相對疲軟，各自較去年同期衰退三到四成。

長榮表示，10月貨量受中國大陸地區假期影響，單月合併營收273.3億元，月減9.98%，年減34.1%；今年累計合併營收約3,207億元，年減17.6%。

陽明10月單月營收115.34億元，月減9.6%、年減39.2%；累計營收1,377.9億元，年減26.7%。陽明公司表示，整體市場需求放緩致營收下修。

航運市場方面，以哈雖簽署停火協議，仍偶有衝突且雙方存在高度分歧，在安全考量下，主要航商仍將持續繞行好望角。

