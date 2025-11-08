和椿第3季 EPS 0.63元 出貨動能增

和椿（6215）昨（7）日公告第3季財報，第3季單季稅後純益為0.52億元，年增23.6%，稅後純益（EPS）0.63元，近三年同期單季獲利新高；前三季稅後純益1.05億元，年減16%，EPS為 1.27元。

和椿第3季合併營收為7.05億元，季增16.97％、年增50.71％；累計前三季合併營收為17.94億元，年增62.54％。另，和椿10月合併營收達2.28億元，年增75.50％；累計前十月合併營收達20.23億元，年增63.9％，續創同期新高。

和椿表示，第3季營收與獲利成長主要係受惠於設備與模組事業體及機器人產品出貨動能持續推升，高附加價值產品比重明顯增加，使整體產品組合逐步改變。