士電前三季 EPS 5.46元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
士電董事長許育瑞。聯合報系資料照
士電（1503）昨（7）日公告前三季財報，累計稅後純益28.4億元，年增9.9%，每股純益（EPS）5.46元，創同期次高；若以公告數字推估，第3季單季稅後純益7.3億元，年增4.4%，EPS 1.41元。

士電表示，受惠台電強韌電網計畫、AI科技發展等，推升重電市場需求強勁，目前訂單已接到2028年，未來兩年產能也已經全滿，整體而言，變壓器需求看好到未來五到十年。

為了因應訂單需求，士電亦有擴產計劃，斥資12億到13億元興建T3工廠，9月中正式量產，聚焦345Kv，將朝向500Kv級廠房，屆時產能較T1、T2增加30%。此外，T4工廠將於第4季落實規劃，預計明年底完工，主要生產161Kv未來往230Kv產品，投資金額約10億至11億元，產能可再增加20%。總計T3、T4新廠量產後，總產能將增加總計50%。

海外布局上，士電外銷產品多元化，目前以美國最大，包括加拿大、東南亞、日本等，其中外銷北美變壓器比重由去年10%拉高至今年15%，明年將進一步再攀高。

士電表示，在市場需求度暢旺下，預期今年獲利、營收都可以較去年成長。

甚至超過預期目標，而去年外銷含海外市場營收首度突破100億元，看好今年持續成長，可較去年成長雙位數百分比。

另外，表後儲能將成為士電新成長引擎，士電表示，在能源轉型與電網調度需求下，士電積極投入表後儲能市場，目前表前儲能手中到年底有六至七個案子，預計年底前會完成並告一段落。

