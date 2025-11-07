快訊

大樂透頭獎下周一創5年新高 一注獨得獎金破6億元

羽球／戴資穎開創我國羽球新時代 「不想脆弱被看見」放棄退役儀式

不到3個月 勇鷹高教機今年已2起煞車失效事故

宏全財報／第3季獲利8.71億元創單季新高 每股純益2.95元

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
宏全總經理曹宏宇。記者宋健生／攝影
宏全總經理曹宏宇。記者宋健生／攝影

飲料包材製造龍頭宏全（9939）國際董事會，7日通過第3季合併財報，合併營收達79.28億元、年增0.4%，創歷史單季新高，營業毛利19.12億元、毛利率24.1%，稅後純益8.71億元、年增1.5%，獲利創歷史單季新高，每股稅後純益2.95元。

宏全累計前三季合併營收達228.99億元、年增4.7%，稅後純益為22.46億元、年減9.3%，每股稅後純益為7.6元。

宏全持續推動產能擴充計畫，第4季起包括台灣、中國大陸、印尼及泰國都有新廠及新產能陸續開出，長期成長動能穩健，帶動第4季淡季不淡，法人估，全年營收可望突破300億大關，再創歷史新高。

宏全表示，去年第3季認列匯兌利益9,000餘萬元，今年同期僅約2,000萬元，但受惠於主要市場需求穩定成長，生產效率與成本結構同步優化，帶動整體營運表現持穩，獲利創高；不過，由於股本增加，每股稅後純益2.95元，較去年同期略為減少1.3%。

宏全指出，今年上半年獲利與去年同期差異，主要受外幣兌換損失影響，合併稅後純益13.76億元，年減約15%。但隨著匯率波動趨緩，以及新產線陸續投產，下半年營運動能逐步回升。

展望未來，隨著今、明兩年新設生產據點與關鍵產線的投產，如台灣自貿廠、大陸廣東清新廠、浙江滁州二廠、常山廠、廣東中山廠、印尼KIIC廠、印尼板底蘭廠及泰國宏信廠等，宏全在營運面上將進入「產能開出、效益轉化」的新階段。

而隨著設備稼動率提升，與規模經濟發酵，法人估，明年整體獲利能力可望進一步提升。

目前，宏全仍有多項新建產能與新投資持續推進，並與多家國際及區域飲料品牌客戶積極洽談合作。宏全表示，未來將依市場需求與客戶布局同步展開，持續提升營運彈性與市場競爭力。

另外，宏全也將深化與全球主要飲料品牌的合作關係，持續推動自動化生產、節能減碳與永續發展，以營運穩健步伐邁向長期成長目標。

宏全

延伸閱讀

泰國人權委員會批政府遣返維吾爾人 指侵犯人權

泰國總理訪新加坡 簽署稻米貿易備忘錄促糧食安全

藤岡靛掰了13年印尼妻 緊摟大咖女星照流出

富貴角漁船翻覆3失蹤 救援友船轉述：船長有游出船艙

相關新聞

華航財報／前三季EPS 1.81元 突破同期歷史新高

華航（2610）7日召開董事會公告前三季財報，合併營業收入1,549.8億元，較去年同期增加2.68%，改寫歷年最佳成績...

東元10月業績月減4.5%

東元（1504）昨（6）日公布10月營收49.68億元，月減4.5%，年增17%；累計前十月營收487.27億元，年增5...

柏文第3季每股純益2.15元 鳳凰1.37元

本土最大健身中心業者柏文（8462）昨（6）日公告第3季單季稅後純益1.68億元，年增77.4%，每股純益（EPS）2....

台驊第3季每股純益1.27元 推進智慧物流

台驊國際控股（2636）昨（6）日公告第3季財報，單季稅後純益1.74億元，年減44.6%，每股純益（EPS）1.27元...

統一第3季每股純益1.06元 本業穩健成長

統一（1216）昨（6）日公布第3季財報，第3季稅後純益為59.9億元、年減1%，每股純益（EPS）為1.06元；累計前...

鄉林北市都更案進度超前

鄉林建設（5531）台北市大型都更案「新松町新城計畫」滿一年，董事長賴正鎰昨（6）日宣布，短短一年內已整合19個都更案、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。