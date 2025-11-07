宏全財報／第3季獲利8.71億元創單季新高 每股純益2.95元

飲料包材製造龍頭宏全（9939）國際董事會，7日通過第3季合併財報，合併營收達79.28億元、年增0.4%，創歷史單季新高，營業毛利19.12億元、毛利率24.1%，稅後純益8.71億元、年增1.5%，獲利創歷史單季新高，每股稅後純益2.95元。

宏全累計前三季合併營收達228.99億元、年增4.7%，稅後純益為22.46億元、年減9.3%，每股稅後純益為7.6元。

宏全持續推動產能擴充計畫，第4季起包括台灣、中國大陸、印尼及泰國都有新廠及新產能陸續開出，長期成長動能穩健，帶動第4季淡季不淡，法人估，全年營收可望突破300億大關，再創歷史新高。

宏全表示，去年第3季認列匯兌利益9,000餘萬元，今年同期僅約2,000萬元，但受惠於主要市場需求穩定成長，生產效率與成本結構同步優化，帶動整體營運表現持穩，獲利創高；不過，由於股本增加，每股稅後純益2.95元，較去年同期略為減少1.3%。

宏全指出，今年上半年獲利與去年同期差異，主要受外幣兌換損失影響，合併稅後純益13.76億元，年減約15%。但隨著匯率波動趨緩，以及新產線陸續投產，下半年營運動能逐步回升。

展望未來，隨著今、明兩年新設生產據點與關鍵產線的投產，如台灣自貿廠、大陸廣東清新廠、浙江滁州二廠、常山廠、廣東中山廠、印尼KIIC廠、印尼板底蘭廠及泰國宏信廠等，宏全在營運面上將進入「產能開出、效益轉化」的新階段。

而隨著設備稼動率提升，與規模經濟發酵，法人估，明年整體獲利能力可望進一步提升。

目前，宏全仍有多項新建產能與新投資持續推進，並與多家國際及區域飲料品牌客戶積極洽談合作。宏全表示，未來將依市場需求與客戶布局同步展開，持續提升營運彈性與市場競爭力。

另外，宏全也將深化與全球主要飲料品牌的合作關係，持續推動自動化生產、節能減碳與永續發展，以營運穩健步伐邁向長期成長目標。