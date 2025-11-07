喬山營收／10月48.54億元、年月雙增再創今年新高 主要客戶展店積極
喬山健康科技（1736）公布10月合併營收48.54億元，月增2.4%、年增7%，連續兩個月呈年月雙增走勢，且為今年單月及同期新高，累計前十月合併營收達398.11億元，年增13.9%，接單動能穩定成長，續創同期新高。
喬山表示，10月營收成長主要來自商用市場的貢獻，其中又以最大市場北美區最為明顯，10月單月營收年增逾四成。時序進入第4季傳統旺季，預期商用市場仍會有強勁的成長，預期喬山營運將逐月增溫。
喬山稍早宣布，集團與全球最大互聯健身品牌Peloton攜手合作，旗下美國零售門市將引進Peloton最新產品。此次強強聯手，整合了Peloton創新內容與喬山銷售網絡，預期可大幅提升北美零售業務規模與零售品牌通路影響力。
值得關注的是，歐洲大客戶Basic-Fit近期也宣布，完成對德國知名健身品牌Clever Fit的收購，正式進入特許加盟市場，並鞏固其在德國的領導地位。
此項併購，不僅展現客戶長期拓展版圖的決心，也預期將推升未來對健身器材設備的需求，為喬山在歐洲市場的中長期出貨帶來新成長動能。
同時，Smart Fit於2025年第2季表現亮眼，整體營收年增32%，並在拉丁美洲15個國家共營運1,818家俱樂部，較去年同期增加19%。Smart Fit穩健的展店速度與獲利能力，顯示拉美市場動能強勁。
另為了集團不斷成長及壯大，喬山在英國設置全新的展間與歐洲訓練中心，這個全新空間不僅展現了品牌的最新產品與創新體驗，更將成為歐洲區域專業訓練、教育與技術支援的重要據點。
除了商用市場持續成長之外，家用市場在年底也將迎來年度最大檔期黑色星期五及聖誕節。喬山表示，將持續關注主要客戶的展店進度與設備採購，並調派裝機人力以滿足客戶旺季需求，預計集團營收將再創歷史新高，營運績效可期。
