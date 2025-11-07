兆豐金自結前十月獲利303億元 EPS 2.05元
兆豐金（2886）7日公布10月自結盈餘，10月單月稅後純益20.74億元，比上個月減少26.45%，累計今年前10月稅後純益為303.6億元，與去年同期相比年減2.42%，累計每股純益（EPS）2.05元。
兆豐金10月單月獲利比上個月減少26.45%，主要原因是子公司銀行財務操作收益減少比上個月減少逾3億元，也增加近4億元提存，儘管利息收益有比上月增加，但仍無法抵銷，使得銀行子公司10月獲利比上個月減少5.57億元，
另外，子公司證券獲利也比上個月減少1.79億元，主要是因為自營及承銷部位獲利減少逾2億元，儘管經紀手收因日均量增加也同步月成長，但仍難以抵銷自營部位的獲利減少。
整體來看，兆豐金累計前10月稅後純益303.60億元、年減2.42%，累計每股純益（EPS）2.05元。兆豐金表示，前10月獲利年減2.42%，主要是因為子公司兆豐銀行來自股票基金或SWAP收益的財務操作收益年減約14億元，手續費收入則因去年首季認列高鐵聯貸案利息補償金墊高基期；另外，子公司證券則比去年同期少5.46億元，主要是因自營承銷部位、經紀手收獲利雙雙減少。
