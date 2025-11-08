宏全第3季 EPS 2.94元 後市不淡
宏全國際（9939）昨（7）日通過第3季合併財報，單季營業毛利19.12億元、毛利率24.1%，稅後純益8.71億元、年增1.5%，獲利創歷史新高紀錄，每股純益（EPS）2.94元。
宏全累計前三季合併營收達228.99億元、年增4.7%，稅後純益為22.46億元、年減9.3%，每股稅後純益為7.6元。
宏全持續推動產能擴充計畫，第4季起包括台灣、中國大陸、印尼及泰國都有新廠及新產能陸續開出，長期成長動能穩健，帶動第4季淡季不淡，法人估，全年營收可望突破300億大關，再創歷史新高。
宏全表示，去年第3季認列匯兌利益9,000餘萬元，今年同期僅約2,000萬元，但受惠於主要市場需求穩定成長，生產效率與成本結構同步優化，帶動營運持穩，獲利創高；不過，由於股本增加，每股稅後純益2.94元，較去年同期略減1.3%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言