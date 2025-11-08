宏全第3季 EPS 2.94元 後市不淡

宏全國際（9939）昨（7）日通過第3季合併財報，單季營業毛利19.12億元、毛利率24.1%，稅後純益8.71億元、年增1.5%，獲利創歷史新高紀錄，每股純益（EPS）2.94元。

宏全累計前三季合併營收達228.99億元、年增4.7%，稅後純益為22.46億元、年減9.3%，每股稅後純益為7.6元。

宏全持續推動產能擴充計畫，第4季起包括台灣、中國大陸、印尼及泰國都有新廠及新產能陸續開出，長期成長動能穩健，帶動第4季淡季不淡，法人估，全年營收可望突破300億大關，再創歷史新高。

宏全表示，去年第3季認列匯兌利益9,000餘萬元，今年同期僅約2,000萬元，但受惠於主要市場需求穩定成長，生產效率與成本結構同步優化，帶動營運持穩，獲利創高；不過，由於股本增加，每股稅後純益2.94元，較去年同期略減1.3%。