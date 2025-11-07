亞聚財報／第3季EPS -0.26元 稅後淨損4.26億元

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

亞聚（1308）7日公布第3季財報，累計前三季稅後淨損6.85億元，每股稅後淨損（EPS）1.16元；據公開資料概算，第3季單季稅後淨損4.26億元，每股淨損0.26元。受石化產品需求疲弱、中國大陸產能過剩等因素衝擊，台聚集團企業今年以來普遍呈虧損，亞聚日前也說，第4季展望也相對保守，擔心價格承壓。

亞聚日前表示，第4季價格依舊面臨壓力，主要仍需觀察中國大陸太陽能產業對於EVA的需求，以及大陸產能增加狀況。由於今年太陽能需求已優於預期，未來是否繼續增加，尚待觀察；而年底中國大陸仍有新產能開出，也可能影響供需；再加上價格自7月起已上漲一陣子，擔心第4季漲勢承壓。

法人則普遍認為，第4季EVA鞋材及太陽能封裝膜等需求旺季到來，只要大陸EVA等新產能增加量不多，EVA的價格能維持高檔，第4季的營收表現依舊可期。

