快訊

勇鷹高教機傳意外！煞車失效滑進草地 空軍證實

被家寧媽告誹謗、違反個資法「不起訴確定」 Andy吐心聲

大成前3季獲利年減9.6% 第4季迎旺季、處分土地助攻

中央社／ 台北7日電

肉品大廠大成公告今年前3季財報，營收新台幣750.1億元，歸屬於母公司業主淨利22.35億元，年減9.6%，每股盈餘2.67元。

大成表示，隨著第4季傳統旺季來臨，加上今天公告處分閒置資產，將認列處分利益4億元，第4季表現有望比去年同期亮眼。

大成主管今天向中央社記者表示，今年前3季財報受到轉投資的大成食品（亞洲）在中國肉雞產業供過於求影響，導致屠宰業務虧損；不過台灣豬價不錯，兩大明星商品包括規模化全程無抗生素飼養的白肉雞品牌「益活雞」以及可生食雞蛋品牌「上品語」上架通路增加，皆為業績貢獻動能。

大成今天也公告，處分台南市永康區竹行段1722地號土地，面積約2097.37坪，交易金額4.8億元，預計處分利益4億元。大成指出，此為閒置資產，處分利益將於第4季入帳。

展望第4季，大成指出，第4季本來就是肉品傳統旺季，且今天0時起豬肉恢復拍賣與屠宰，以及將認列閒置資產處分利益，第4季營運有機會比去年同期亮眼。

蛋雞飼養場大武山公布前3季財報，營收13.95億元，年減6.33%，歸屬於母公司業主淨損1.23億元，每股虧損1.72元。

大武山表示，受今年3月屏東場蛋雞一期第3、4棟雞舍火災影響，出貨量減少，加上去年蛋價較高，今年雖出貨量增加，價格未再現去年高檔行情。

單看大武山第3季財報，歸屬於母公司業主淨利839萬元，較第2季轉虧為盈。大武山表示，以目前鮮蛋生產及食品加工兩大業務訂單出貨狀況來看，隨第4季進入傳統餐飲旺季，鮮蛋及食品加工訂單明顯增加，整體營運可望逐步增溫。

財報 貨量

延伸閱讀

解除禁宰令之後…彰化毛豬拍賣市況熱絡 創下罕見高價132元

全台豬隻復拍首日雲林均價出爐 未出現超重10公斤情形

全台恢復活豬拍賣、屠宰 肉品市場現死豬謹慎以對

今恢復毛豬拍賣 彰化肉品市場最高拍出每公斤118.6元

相關新聞

華航財報／前三季EPS 1.81元 突破同期歷史新高

華航（2610）7日召開董事會公告前三季財報，合併營業收入1,549.8億元，較去年同期增加2.68%，改寫歷年最佳成績...

東元10月業績月減4.5%

東元（1504）昨（6）日公布10月營收49.68億元，月減4.5%，年增17%；累計前十月營收487.27億元，年增5...

柏文第3季每股純益2.15元 鳳凰1.37元

本土最大健身中心業者柏文（8462）昨（6）日公告第3季單季稅後純益1.68億元，年增77.4%，每股純益（EPS）2....

台驊第3季每股純益1.27元 推進智慧物流

台驊國際控股（2636）昨（6）日公告第3季財報，單季稅後純益1.74億元，年減44.6%，每股純益（EPS）1.27元...

統一第3季每股純益1.06元 本業穩健成長

統一（1216）昨（6）日公布第3季財報，第3季稅後純益為59.9億元、年減1%，每股純益（EPS）為1.06元；累計前...

鄉林北市都更案進度超前

鄉林建設（5531）台北市大型都更案「新松町新城計畫」滿一年，董事長賴正鎰昨（6）日宣布，短短一年內已整合19個都更案、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。