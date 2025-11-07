大成前3季獲利年減9.6% 第4季迎旺季、處分土地助攻

肉品大廠大成公告今年前3季財報，營收新台幣750.1億元，歸屬於母公司業主淨利22.35億元，年減9.6%，每股盈餘2.67元。

大成表示，隨著第4季傳統旺季來臨，加上今天公告處分閒置資產，將認列處分利益4億元，第4季表現有望比去年同期亮眼。

大成主管今天向中央社記者表示，今年前3季財報受到轉投資的大成食品（亞洲）在中國肉雞產業供過於求影響，導致屠宰業務虧損；不過台灣豬價不錯，兩大明星商品包括規模化全程無抗生素飼養的白肉雞品牌「益活雞」以及可生食雞蛋品牌「上品語」上架通路增加，皆為業績貢獻動能。

大成今天也公告，處分台南市永康區竹行段1722地號土地，面積約2097.37坪，交易金額4.8億元，預計處分利益4億元。大成指出，此為閒置資產，處分利益將於第4季入帳。

展望第4季，大成指出，第4季本來就是肉品傳統旺季，且今天0時起豬肉恢復拍賣與屠宰，以及將認列閒置資產處分利益，第4季營運有機會比去年同期亮眼。

蛋雞飼養場大武山公布前3季財報，營收13.95億元，年減6.33%，歸屬於母公司業主淨損1.23億元，每股虧損1.72元。

大武山表示，受今年3月屏東場蛋雞一期第3、4棟雞舍火災影響，出貨量減少，加上去年蛋價較高，今年雖出貨量增加，價格未再現去年高檔行情。

單看大武山第3季財報，歸屬於母公司業主淨利839萬元，較第2季轉虧為盈。大武山表示，以目前鮮蛋生產及食品加工兩大業務訂單出貨狀況來看，隨第4季進入傳統餐飲旺季，鮮蛋及食品加工訂單明顯增加，整體營運可望逐步增溫。