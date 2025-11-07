永光營收／10月5.84億元、年減逾8% 前十月63億元

光阻劑大廠永光（1711）7日公布10月合併營收5.84億元，年減8.98%；前十月累計營收63.17億元，年減6.8％。永光表示，10月、前十月營收均呈衰退，主要原因為關稅衝擊，導致需求減緩所致。

各事業別中，10月色料化學品營收年減5%，特用化學品營收年減8%，碳粉年增1%，電子化學品年減16%，醫藥化學品則年減達41%。永光日前也表示，據前三季累計營收，旗下各產品僅電子化學品營收年增12%，其他事業均減少，顯示整體需求動能呈衰退，僅電化事業較佳。

永光是亞洲染料第一大廠，也是半導體供應鏈重要廠商之一，旗下感光型聚醯亞胺（PSPI）產品被認為有望切入CoWos先進封裝製程，目前正處於認證階段。旗下電子化學品，涵蓋UV製程的正型光阻、負型光阻，顯影液、研磨液、BM、絕緣保護層、高反射層以及側邊保護膠，應用包含IC、LCD、LED等需求，光阻劑更打入台積電（2330）12吋晶圓廠。

近年，台積電為確保製程關鍵材料光阻供應穩定，加速推動光阻在地供給，讓國內光阻原料供應廠永光直接受惠。而為解決光阻供應商投資成本過高問題，並促進在地供應鏈發展，台積電更將曝光機台出租予光阻供應商，使其無須額外購買機台驗證光阻品質。