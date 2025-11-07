快訊

勇鷹高教機傳意外！煞車失效滑進草地 空軍證實

被家寧媽告誹謗、違反個資法「不起訴確定」 Andy吐心聲

永光營收／10月5.84億元、年減逾8% 前十月63億元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

光阻劑大廠永光（1711）7日公布10月合併營收5.84億元，年減8.98%；前十月累計營收63.17億元，年減6.8％。永光表示，10月、前十月營收均呈衰退，主要原因為關稅衝擊，導致需求減緩所致。

各事業別中，10月色料化學品營收年減5%，特用化學品營收年減8%，碳粉年增1%，電子化學品年減16%，醫藥化學品則年減達41%。永光日前也表示，據前三季累計營收，旗下各產品僅電子化學品營收年增12%，其他事業均減少，顯示整體需求動能呈衰退，僅電化事業較佳。

永光是亞洲染料第一大廠，也是半導體供應鏈重要廠商之一，旗下感光型聚醯亞胺（PSPI）產品被認為有望切入CoWos先進封裝製程，目前正處於認證階段。旗下電子化學品，涵蓋UV製程的正型光阻、負型光阻，顯影液、研磨液、BM、絕緣保護層、高反射層以及側邊保護膠，應用包含IC、LCD、LED等需求，光阻劑更打入台積電（2330）12吋晶圓廠。

近年，台積電為確保製程關鍵材料光阻供應穩定，加速推動光阻在地供給，讓國內光阻原料供應廠永光直接受惠。而為解決光阻供應商投資成本過高問題，並促進在地供應鏈發展，台積電更將曝光機台出租予光阻供應商，使其無須額外購買機台驗證光阻品質。

營收 台積電

延伸閱讀

駁斥泡沫說！黃仁勳稱AI需求「非常非常強勁」 感謝台積電辛勞

影／黃仁勳搭乘專機降落台南 今年第4度旋風訪台

明天參加台積電運動會 黃仁勳曝此行未安排跟蔣萬安碰面

台股終止連五紅失守月線！下跌248點收27,651點、台積電收1,460元

相關新聞

華航財報／前三季EPS 1.81元 突破同期歷史新高

華航（2610）7日召開董事會公告前三季財報，合併營業收入1,549.8億元，較去年同期增加2.68%，改寫歷年最佳成績...

東元10月業績月減4.5%

東元（1504）昨（6）日公布10月營收49.68億元，月減4.5%，年增17%；累計前十月營收487.27億元，年增5...

柏文第3季每股純益2.15元 鳳凰1.37元

本土最大健身中心業者柏文（8462）昨（6）日公告第3季單季稅後純益1.68億元，年增77.4%，每股純益（EPS）2....

台驊第3季每股純益1.27元 推進智慧物流

台驊國際控股（2636）昨（6）日公告第3季財報，單季稅後純益1.74億元，年減44.6%，每股純益（EPS）1.27元...

統一第3季每股純益1.06元 本業穩健成長

統一（1216）昨（6）日公布第3季財報，第3季稅後純益為59.9億元、年減1%，每股純益（EPS）為1.06元；累計前...

鄉林北市都更案進度超前

鄉林建設（5531）台北市大型都更案「新松町新城計畫」滿一年，董事長賴正鎰昨（6）日宣布，短短一年內已整合19個都更案、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。