材料營收／10月7.9億元、年減44.17% 與前十月雙雙呈年減

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

材料*-KY（4763）7日公布10月合併營收7.9億元，年減44.17%；前十月累計營收11.25億元，年減10.67%。10月、前十月營收雙雙呈年減。

材料表示，營收年減主因，包含適逢大陸「十一長假」期間海關放假、中東地緣局勢及東南亞市場波動、部分客戶延後交貨與調整庫存水位等因素影響，使短期營運承壓。

展望後市，材料表示，因中東與東南亞市場短期需求趨緩，加上客戶持續去庫存、及全球貿易緊張、產業供需調整等原因，均持續影響出貨動能。

至於產能規劃方面，材料指出，將持續關注中國大陸服飾用醋酸纖維需求，逐步擴增具永續性且能降低碳足跡的醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；同時，今年3月已竣工投產的魯志伸新材料醋片新廠，將成為提升供應能力的重要關鍵。

材料主要產品為用於製造香菸濾嘴、眼鏡框等產品的二醋酸纖維絲束，是全球名列前茅的香菸濾嘴材料大廠，也是世界第三大膠框眼鏡原料供應廠。今年以來，更積極進軍人工智慧（AI）眼鏡供應鏈，與義大利Mazzucchelli公司合作，拓展高端醋酸光學材料供應能力，特別針對Meta與Luxottica合作開發的AI智慧眼鏡。

