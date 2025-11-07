華新財報／第3季EPS 0.23元 獲利9.98億元

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新（1605）7日發布財報並召開法說會，第3季稅後純益9.98億元，年增180.36％，毛利率4.76％，較去年同期減少1.14個百分點，每股純益（EPS）0.23元；累計今年前三季稅後純益21.65億元，年減35.7％，毛利率6.83％，較去年同期減少0.19個百分點，每股純益0.52元。

華新表示，第3季仍以電線電纜事業獲利最為穩定，主因受惠台電強韌電網計畫，不銹鋼事業則因景氣疲軟、歐洲暑休、關稅等影響使本業虧損，不過第3季業外表現不錯，認列未實現金融評價利益近12億元。

展望第4季市況，華新總經理潘文虎表示，不銹鋼事業方面，台灣市場仍受匯率與關稅議題影響，復甦步調緩慢，但在原料價格支撐下整體行情維持穩定；中國大陸反內捲政策發布新一輪鋼鐵產能限制，惟整體製造業動能不足，預期第4季仍處低谷。

歐洲則因暑休結束，業績可望小幅回升，歐盟將提出新鋼鐵貿易保護政策，相關影響預計自明年中起逐漸顯現；整體在全球化轉區域化之趨勢下，華新在歐洲及亞洲之區域布局具備優勢。

資源事業，受印尼鎳礦政策影響，原料成本預期上揚，惟下游需求未見改善，全球鎳市場供過於求，第4季整體維持保守展望。

電線電纜事業方面，受惠強韌電網計畫，線纜出貨量穩定成長；房市降溫使住宅用線需求趨緩，但AI相關產業需求發酵，建廠工程用線需求增加。

