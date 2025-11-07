興農財報／前三季稅後純益8.69億元、年增6.6% EPS 2.07元

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

農用化學品集團興農（1712）7日公布第3季財報，前三季累計稅後純益8.69億元，年增6.62%；前三季每股純益（EPS）2.07元。第3季單季稅後純益2.35億元，季減21.5%，年減4.3%，每股純益0.56元。

興農表示，今年截至第3季，公司整體獲利較去年同期明顯成長，主因為本業毛利率提升，將持續調整產品組合、聚焦高毛利產品的銷售布局，讓營運體質更加穩健。

至於第3季營收及獲利較去年同期下滑，興農表示，主要原因是外部環境與匯率影響，惟營運重點事業仍維持穩健。據公開資訊概算，興農第3季合併營收43.72億元，年減約6.22%。

展望第4季及明年，興農表示，對未來維持審慎樂觀看法，將持續推動營收與獲利穩健成長。包含持續推出新產品、強化品牌競爭力、優化產品組合並提升整體毛利結構、提高營運效率及成本管控，並聚焦核心事業發展。

興農主要產品為農藥、肥料及化學品，子公司則包含楓康超市、玉美生技等，旗下並有楓康、一滴淨、興家安速、吳羽保鮮膜、花公主等品牌。

