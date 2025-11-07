快訊

華航財報／前三季EPS 1.81元 突破同期歷史新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
華航7日召開董事會公告前三季財報，合併營業收入1,549.8億元，較去年同期增加2.68%，改寫歷年最佳成績。記者黃仲明／攝影
華航7日召開董事會公告前三季財報，合併營業收入1,549.8億元，較去年同期增加2.68%，改寫歷年最佳成績。記者黃仲明／攝影

華航（2610）7日召開董事會公告前三季財報，合併營業收入1,549.8億元，較去年同期增加2.68%，改寫歷年最佳成績。其中合併營業淨利157.6億元，稅後淨利110億元，年增6.1%，每股稅後淨利（EPS）1.81元，也創同期新高。

第3季單季稅後淨利29.56億元、年減22.8%，EPS 0.48元。

華航公司表示，受AI發展帶動伺服器及相關產品出口暢旺，電商、航材、生鮮蔬果等需求持續，華航第3季貨運收入較去年同期成長13.64%；另外顧客機維修收入及貨運代理收入也有所挹注，合計其他營業收入128.8億元，相較去年同期增加19.6億元，漲幅達18.01%。

客運市場方面，看好年底聖誕、元旦假期到來，秋冬季節性出遊需求升溫，預期可推動第4季旅運需求。華航持續精進旅客服務，繼5月啟用AI客服系統後，24小時真人客服也正式上線。首階段服務涵蓋台灣及北美，提供中文與英文兩種語言的全天候協助；香港與東京地區預計於2026年第1季陸續上線。年底前，文字版中、英文客服也將同步加入，為旅客打造不中斷、即時且優質的服務體驗。

