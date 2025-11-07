麗清財報／第3季EPS 0.02元 受惠大陸市場銷售穩定、較上季由虧轉盈

麗清（3346）公布第3季財報，第3季合併營收為新台幣20.23億元，受惠中國大陸市場LED車燈模組銷售保持穩定表現，雖墨西哥新建廠初期相關費用較高，加上業外匯兌收益挹注，第3季稅後淨利仍達307萬元，年減95.9%，每股稅後純益（EPS）仍達0.02元，相較上季由虧轉盈。

前三季稅後虧損7,346萬元，每股稅後純損為0.61元。

麗清指出，第3季受惠主要車廠與Tier 1系統廠拉貨動能轉強，帶動來自LED車燈模組產品出貨動能持續保持一定水準，推升第3季LED車燈模組銷售表現較上季微幅成長，加上，美金走勢升值產生業外匯兌利益挹注，有效抵銷營運壓力，亦反映公司持續強化資金與匯率風險管理的成效。

麗清同步於7日公告2025年10月合併營收達7.19億元，月增17.77％，年減10.3%，受惠於華域、海拉與廣州小糸等客戶需求穩定，帶動大陸地區銷售表現攀升，且台灣觀音廠出貨至美國市場雖受短期關稅變化影響，但針對美系客戶的車燈控制器出貨仍有小幅增長，助力集團整體營運維持穩健。

展望2025年第4季，隨著進入傳統汽車產業旺季，加上中國大陸政府持續推出汽車銷售相關政策，有助於刺激市場需求，有望推動整體新車銷量表現，且車用照明與電子控制領域訂單穩定回溫，帶動公司LED車燈模組產品接單動能穩定，另一方面，麗清仍積極穩固既有主要品牌車廠與Tier 1車燈系統客戶合作基礎，同時持續擴充智慧製造與自動化產線布局，強化生產效率，確保供貨節奏與交期彈性，深化集團於車用零組件供應鏈中的競爭地位。