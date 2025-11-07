合庫金前十月EPS 1.14元 獲利180億元、年成長2.35％
合庫金（5880）10月稅後純益17.74億元，較上月減少1.35億元，較去年同期增加4億元；累積至10月稅後純益180.12億元，較去年同期增加4.13億元，年成長2.35％，每股稅後純益1.14元。除銀行維持成長動能以外，下半年起人壽及證券子公司營運漸入佳境也推動金控獲利回到正成長軌道。
子公司方面，合庫銀行10月稅後純益17.05億元，較上月增加0.52億元或3.15%；較去年同期成長41.03％，動能來自利息淨收益增加。累積稅後純益177.49億元，年成長9.81億元或5.85%；主要來自利息淨收益較去年同期增加35億元，另換匯收益因美國啟動降息減少。
合庫人壽10月純益0.23億元，單月獲利下滑主因9月實現股票資本利得較多，累積稅後純益0.93億元。合庫證券累積稅後純益2.54億元，下半年起急起直追，除轉虧為盈外並逐漸縮小與去年減幅，目前較去年同期獲利僅差距約5,000萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言