合庫金前十月EPS 1.14元 獲利180億元、年成長2.35％

合庫金（5880）10月稅後純益17.74億元，較上月減少1.35億元，較去年同期增加4億元；累積至10月稅後純益180.12億元，較去年同期增加4.13億元，年成長2.35％，每股稅後純益1.14元。除銀行維持成長動能以外，下半年起人壽及證券子公司營運漸入佳境也推動金控獲利回到正成長軌道。

子公司方面，合庫銀行10月稅後純益17.05億元，較上月增加0.52億元或3.15%；較去年同期成長41.03％，動能來自利息淨收益增加。累積稅後純益177.49億元，年成長9.81億元或5.85%；主要來自利息淨收益較去年同期增加35億元，另換匯收益因美國啟動降息減少。

合庫人壽10月純益0.23億元，單月獲利下滑主因9月實現股票資本利得較多，累積稅後純益0.93億元。合庫證券累積稅後純益2.54億元，下半年起急起直追，除轉虧為盈外並逐漸縮小與去年減幅，目前較去年同期獲利僅差距約5,000萬元。