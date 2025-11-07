快訊

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

合庫金前十月EPS 1.14元 獲利180億元、年成長2.35％

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫金（5880）10月稅後純益17.74億元，較上月減少1.35億元，較去年同期增加4億元；累積至10月稅後純益180.12億元，較去年同期增加4.13億元，年成長2.35％，每股稅後純益1.14元。除銀行維持成長動能以外，下半年起人壽及證券子公司營運漸入佳境也推動金控獲利回到正成長軌道。

子公司方面，合庫銀行10月稅後純益17.05億元，較上月增加0.52億元或3.15%；較去年同期成長41.03％，動能來自利息淨收益增加。累積稅後純益177.49億元，年成長9.81億元或5.85%；主要來自利息淨收益較去年同期增加35億元，另換匯收益因美國啟動降息減少。

合庫人壽10月純益0.23億元，單月獲利下滑主因9月實現股票資本利得較多，累積稅後純益0.93億元。合庫證券累積稅後純益2.54億元，下半年起急起直追，除轉虧為盈外並逐漸縮小與去年減幅，目前較去年同期獲利僅差距約5,000萬元。

合庫金 降息

延伸閱讀

巨大財報／前三季EPS 2.31元 獲利9.1億元

聯茂財報／前三季 EPS 2.98元 2026年再擴泰國廠

凱基人壽獲運動企業認證

勤誠第3季 EPS 8.01元 寫新紀錄

相關新聞

東元10月業績月減4.5%

東元（1504）昨（6）日公布10月營收49.68億元，月減4.5%，年增17%；累計前十月營收487.27億元，年增5...

柏文第3季每股純益2.15元 鳳凰1.37元

本土最大健身中心業者柏文（8462）昨（6）日公告第3季單季稅後純益1.68億元，年增77.4%，每股純益（EPS）2....

台驊第3季每股純益1.27元 推進智慧物流

台驊國際控股（2636）昨（6）日公告第3季財報，單季稅後純益1.74億元，年減44.6%，每股純益（EPS）1.27元...

統一第3季每股純益1.06元 本業穩健成長

統一（1216）昨（6）日公布第3季財報，第3季稅後純益為59.9億元、年減1%，每股純益（EPS）為1.06元；累計前...

鄉林北市都更案進度超前

鄉林建設（5531）台北市大型都更案「新松町新城計畫」滿一年，董事長賴正鎰昨（6）日宣布，短短一年內已整合19個都更案、...

鈺齊10月營收 年月雙增

製鞋大廠鈺齊-KY（9802）及鞋材大廠百和、百和興業，昨（6）日同步公布10月營運實績，鈺齊10月營收呈年月雙增走勢，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。