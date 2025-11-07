巨大財報／前三季EPS 2.31元 獲利9.1億元

巨大（9921）集團=董事會於7日通過2025年前三季財報。集團合併營收新台幣479.6億元，較去年同期下降16.9%；毛利率19.8%；稅後淨利9.1億元，年減70.8%，每股稅後純益2.31元。

第3季集團合併營收新台幣153.6億元，年減24.9%；單季毛利率為21.5%，較去年18.5%同比增加，主要受惠於自有品牌在旺季加強促銷，銷售出貨認列存貨回升利益，帶動整體獲利表現。稅前淨利5.8億元，稅後淨利3.5億元，年減29.9%，每股稅後純益0.89元。

巨大公司表示，在市場表現方面，隨著歐洲需求逐步回暖，集團代工業務前三季銷售維持近20%的成長，表現亮眼。自有品牌方面，歐洲市場亦呈現溫和復甦，儘管各區域表現略有消長，整體趨勢仍逐步回穩。美國市場受關稅政策及總體經濟影響，消費動能略顯保守；中國大陸市場則因去年同期基期高，營收呈現年減。隨年末節慶來臨，集團將持續靈活調整市場策略，以提升銷售表現。

電動輔助自行車(E-Bike)前三季銷售金額(OB+OE)占巨大集團營收25%，雖然占比較去年同期略為下降，但銷量仍呈現成長，反映市場需求逐漸回溫。E-Bike作為中長期主流產品，具備高度成長潛力，集團將持續投入資源，隨新產品陸續上市，預期將進一步帶動自行車市場的成長動能。

展望未來，巨大集團將持續強化營運韌性，靈活應對市場變化，穩健推進各項業務布局，以穩定步伐持續創造價值，回應全球消費者的期待。