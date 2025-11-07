陽明營收／10月115億元 月減9.67%、年減39.2%

陽明海運（2609）10月單月營收115.34億元，較9月營收減少12.35億元，減幅為9.67%，較去年同期營收減少74.59億元，減幅為39.27%。2025年全年累計至今營收1,377.99億元，較去年同期1,882.22億元，減少504.23億元，減幅為26.79%。

陽明公司表示，整體市場需求放緩致營收下修。IMF 10月發布最新世界經濟展望報告，由於美國與多國達成貿易協議並提供各項豁免，企業展現極強的應變能力並迅速調整供應鏈以緩解關稅帶來的衝擊，故較7月預測微幅上調今年全球經濟成長率，預估今年為3.2%；2026年為3.1%。隨著美中雙方在經貿、關稅、海事、稀土等領域達成多項共識，有助於降低政策不確定性並恢復供應鏈的穩定。

航運市場方面，以哈雖簽署停火協議，仍偶有衝突且雙方存在高度分歧，在安全考量下，主要航商仍將持續繞行好望角；歐美市場因市場運力持續交付以及川習會前關稅不穩定因素干擾市場波動較大，但在中美關稅磨擦暫緩，應可加助美國線農曆年前出貨量；近洋市場及其他市場如中東市場第4季有貨量支撐預期市場穩定。