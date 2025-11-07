快訊

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

陽明營收／10月115億元 月減9.67%、年減39.2%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

陽明海運（2609）10月單月營收115.34億元，較9月營收減少12.35億元，減幅為9.67%，較去年同期營收減少74.59億元，減幅為39.27%。2025年全年累計至今營收1,377.99億元，較去年同期1,882.22億元，減少504.23億元，減幅為26.79%。

陽明公司表示，整體市場需求放緩致營收下修。IMF 10月發布最新世界經濟展望報告，由於美國與多國達成貿易協議並提供各項豁免，企業展現極強的應變能力並迅速調整供應鏈以緩解關稅帶來的衝擊，故較7月預測微幅上調今年全球經濟成長率，預估今年為3.2%；2026年為3.1%。隨著美中雙方在經貿、關稅、海事、稀土等領域達成多項共識，有助於降低政策不確定性並恢復供應鏈的穩定。

航運市場方面，以哈雖簽署停火協議，仍偶有衝突且雙方存在高度分歧，在安全考量下，主要航商仍將持續繞行好望角；歐美市場因市場運力持續交付以及川習會前關稅不穩定因素干擾市場波動較大，但在中美關稅磨擦暫緩，應可加助美國線農曆年前出貨量；近洋市場及其他市場如中東市場第4季有貨量支撐預期市場穩定。

營收 關稅

延伸閱讀

中對美大豆仍徵收13%關稅 會否恢復需求受關注

對等關稅面臨敗訴危機 川普：對美國是災難性的結果

上海美商會：關稅措施對美中都傷害

川習會後 首批美國高粱已運往中國

相關新聞

東元10月業績月減4.5%

東元（1504）昨（6）日公布10月營收49.68億元，月減4.5%，年增17%；累計前十月營收487.27億元，年增5...

柏文第3季每股純益2.15元 鳳凰1.37元

本土最大健身中心業者柏文（8462）昨（6）日公告第3季單季稅後純益1.68億元，年增77.4%，每股純益（EPS）2....

台驊第3季每股純益1.27元 推進智慧物流

台驊國際控股（2636）昨（6）日公告第3季財報，單季稅後純益1.74億元，年減44.6%，每股純益（EPS）1.27元...

統一第3季每股純益1.06元 本業穩健成長

統一（1216）昨（6）日公布第3季財報，第3季稅後純益為59.9億元、年減1%，每股純益（EPS）為1.06元；累計前...

鄉林北市都更案進度超前

鄉林建設（5531）台北市大型都更案「新松町新城計畫」滿一年，董事長賴正鎰昨（6）日宣布，短短一年內已整合19個都更案、...

鈺齊10月營收 年月雙增

製鞋大廠鈺齊-KY（9802）及鞋材大廠百和、百和興業，昨（6）日同步公布10月營運實績，鈺齊10月營收呈年月雙增走勢，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。