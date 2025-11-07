欣陸財報／第3季EPS 0.51元 淨賺4.23億元、年減24.6％
欣陸投控（3703）7日公告，第3季稅後純益4.23億元，年減24.6％，每股純益（EPS）0.51元；累計今年前三季稅後純益7.53億元，年減42.5％，每股純益0.92元。
欣陸投控表示，今年主要因為大陸建設新建案尚未交屋，使完工交屋金額較去年同期減少，導致營收、獲利減少，不過欣達環工受惠於專案工程持續投入，營收較去年同期增長，稅後純益則創同期新高，大陸工程營收則因民間建築工程帶動而成長。
欣陸投控表示，三大事業體均維持充實的營收存量。截至今年第3季底，營建工程事業的營收存量1,156億元，相當於該事業體2024年合併營收的5.5倍；不動產開發事業的營收存量為288億元，相當於該事業體2024年合併營收的5.8倍；環境工程及水資源處理事業於第3季取得私人業主水處理專案，推升營收存量達歷史新高的868億元，相當於該事業體2024年合併營收的11倍。
