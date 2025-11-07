國票金自結前十月EPS 0.52元 獲利18億元

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

國票金控（2889）10月自結稅後盈餘1億7,957萬元，累計1至10月稅後盈餘18億8,683萬元，較去年同期成長3,916萬元，增幅2.12%，每股稅後盈餘0.52元，10月底每股淨值12.48元。

其中子公司國際票券因美國聯準會於去年9月至今共降息6碼影響，外幣RP成本下跌，加以台幣債持續養券正貢獻，債券業務獲利成長，前十月整體獲利較去年同期成長10.46%。

子公司國票證券受美國川普政府關稅政策變化影響，證券市場量價出現大幅波動，股票市場日均量與證券經紀業務市占率均較去年同期低，1至10月獲利較去年同期減少19.2%，惟下半年以來獲利動能增強，朝全年獲利成長目標邁進。

子公司國票創投投資位評價利益顯著回升，同時處分部分已上市股票，前十月本業獲利達2億1,342萬元，較去年同期大幅成長，惟受海外投資事業國旺租賃虧損影響，1至10月整體獲利較去年同期減少2.91%，累計減幅已較前9月大幅收斂。

