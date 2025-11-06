愛爾達財報／前三季EPS 3.02元 長期訂戶數大幅增加、奠定成長基礎

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

愛爾達-創（8487）6日召開董事會，通過第3季財報，單季每股純益1元，累計前3季每股純益3.02元，愛爾達表示，符合今年目標「旺季很旺、淡季不淡」。

愛爾達第3季營收為2.65億元，稅後純益2,657.7萬元，每股純益1.00元，遠低於去年同期的3.31元，愛爾達表示，主要係因去年有巴黎奧運轉播效益所致。

愛爾達累計前9月營業收入達8.02億元，稅後淨利8,002萬元，每股盈餘3.02元，低於去年同期因為奧運加持的5.17元，愛爾達表示，整體表現符合公司經營目標。

2025年愛爾達布局更廣泛且具競爭力的轉播內容，愛爾達指出，包含MLB、美國職棒、中華職棒、BWF羽球、WTT桌球、NFL美式足球、歐洲各大足球聯賽、澳洲/法國/溫布頓網球賽、世界田徑總會旗艦賽事、ISU花式滑冰、F1賽車、及多項國內基層賽事等，其中多數為台灣區總代理或獨家轉播。

憑藉每年超過15,000小時的直播時數，愛爾達指出，已建立穩定的觀眾群與訂閱基礎，特別是長期性用戶占比成長20%，成為穩定獲利的重要支撐。

展望第4季，愛爾達指出，11月初剛精彩結束的MLB世界大賽與OTT長期訂戶的帶動下，獲利穩定，可望預期維持前三季的獲利水準。有關NBA轉播權議題，目前對愛爾達整年營運績效也沒有影響。

2026年將是運動盛事密集的一年，世界棒球經典賽（WBC）、世界盃足球賽（FIFA World Cup ™）與亞洲運動會將首度於同年度舉行。愛爾達表示，根據以往經驗，這三大賽事皆可在既有的基礎上，為公司營運注入顯著成長動能。特別是今年三大賽事分別落在3月春節後、6月端午及暑假期間，以及9月中秋假期之間，預期可於全年各時段帶來收視高峰，另一方面，愛爾達影劇、綜合類節目皆有穩定收視表現，將組成更多的收益動能。

為迎接2026年度的國際賽事，愛爾達強調，已啟動主副控系統全面升級計畫，並導入AI智慧科技，提升影像製播品質與觀賞體驗，打造更高規格的國際級轉播服務，預期將吸引更多用戶訂閱，帶動收視率成長，進一步提升整體營運績效。

