鄉林北市都更案進度超前

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

鄉林建設（5531）台北市大型都更案「新松町新城計畫」滿一年，董事長賴正鎰昨（6）日宣布，短短一年內已整合19個都更案、2,000名地主、約1.8萬坪土地，占比新松町計畫的16%，總銷約2,006億元。

賴正鎰表示，「新松町新城計畫」原本要分六期，15年進行，但地主意願高，且執行效率快，原本前兩年應是進行一、二期，如今進度超前，預計明年就可正式推進至三期、四期規劃，預期十年內就可以完成11萬坪的都更整合，將維持每年二至四個案的送件節奏，確保開發動能與市場競爭力。

目前已整合的19個都更案中，又以「吉林四案」基地最大，面積約1,360坪，賴正鎰表示，該案七個多月就將全街廓整合完畢，正進行後續都更的行政流程。

都更 賴正鎰 董事長

