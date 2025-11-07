台驊第3季每股純益1.27元 推進智慧物流

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

台驊國際控股（2636）昨（6）日公告第3季財報，單季稅後純益1.74億元，年減44.6%，每股純益（EPS）1.27元；累計前三季稅後純益7.95億元，年減17.3%，EPS為5.81元。

台驊第3季合併營收160.4億元，年減16.08%，主要受到全球海運運價自高點回落及部分客戶出貨遞延影響。但毛利率較去年同期提升5.82%，主因倉儲成本有效下降及客戶結構改善，展現成本控管成效。

2025年前三季，台驊控股依市場趨勢調整營收結構，中國大陸仍為主要營收貢獻區，東北亞、東南亞及美國市場占比持續提升。台灣受惠於AI伺服器及電子產品出口需求，營收表現亮眼；東南亞則因電商成長與製造鏈轉移而動能強勁，成為主要成長引擎。

展望第4季，公司預期在電商旺季與補庫存需求帶動下，全球貿易動能將逐步回穩。台驊控股將持續推進智慧物流轉型，強化多元市場與產品布局，以穩健財務結構及靈活營運策略，穩步提升長期競爭力與股東價值。

營收 台驊

