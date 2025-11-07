快訊

柏文第3季每股純益2.15元 鳳凰1.37元

經濟日報／ 記者吳秉鍇侯思蘋／高雄、台北報導

本土最大健身中心業者柏文（8462）昨（6）日公告第3季單季稅後純益1.68億元，年增77.4%，每股純益（EPS）2.15元；累計前三季獲利4.46億元，年增90.9%，每股純益5.69元。

柏文指出，旗下「健身工廠」會員人數也自2022年5月起已連續41個月增長，受惠健身需求持續成長，營收獲利不斷創歷史新高。該公司指出，下半年規劃新增三處廠館，新店的動能挹注下，力拚營收與獲利再創歷史新高。

鳳凰（5706）第3季稅後純益1.1億元，年增10%，單季創歷史次高紀錄，EPS為1.37元；累計前三季稅後純益2.2億元，年減8.3%，EPS為2.69元。

鳳凰旅遊表示，已推出年度最大檔線上旅展，瞄準寒假旅遊、春節，出國想省錢就搶這一波商機，全線祭出最殺優惠及特價團，限定團最高每人減1萬元，有信心今年的線上加實體旅展的銷售年增目標出現兩位數。

