青新財報／第3季EPS 1.86元 淨賺8,548萬元、年增14％創同期新高

環保工程公司青新-創（6951）6日公告第3季財報，主因於南部風災後石綿瓦清運業務爆量，單季獲利衝高，歸屬於母公司業主淨利8,548.8萬元，季增44.95％，年增14.31％，每股純益1.86元。

青新累計前三季營運表現亮眼，營收6.11億元，年增23.02%，為同期新高。累計歸屬於母公司業主淨利1.96億元，年增35.15％，每股純益4.26元，續寫同期新高。

在獲利能力方面，青新第3季毛利率59.05％，季提升0.94個百分點，主因高毛利的清運業務收入占比提升所致；但相較去年同期則略為減少0.96個百分點。

青新表示，第3季獲利主要動能來自南台灣地區的石綿瓦清運業務，該業務在政府提供補助及風災影響下，廢棄物量體出現爆發性增長，顯著挹注營收與獲利。公司預期，該業務的貢獻可望延續至第4季，使公司全年營運展望持續樂觀。