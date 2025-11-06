快訊

母千萬信託獨漏他…三重男一怒刺死姊姊 妹妹、勸架妻全被砍

日友財報／前三季每股賺3.6元 逼近去年全年3.69元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
日友環保科技公司。記者籃珮禎／攝影
日友環保科技公司。記者籃珮禎／攝影

事業與醫療廢棄物處理廠日友（8341）6日公告第3季財報，在石綿瓦高毛利專案穩定挹注下，獲利動能強勁回升。單季歸屬於母公司業主淨利1.8億元，季增48.69％、年增14.78％，每股純益1.38元，創下近11季新高。累計前3季稅後純益4.68億元，每股純益3.60元，已逼近去年全年的3.69元。

日友第3季營收10.69億元，季增16.9％，年增8.1％，營收動能主要來自高毛利石綿瓦專案穩定貢獻。毛利率回升至44.81％，季增加2.28個百分點，年增加0.42個百分點，有效抵銷了電價上漲等營運成本壓力，並印證了公司法說會中指出「下半年營運優於上半年」的論點。

展望後市，日友認為，受天災因素影響，市場石綿瓦廢棄物量能暴增，該專案有望延續至明年，持續拉升整體營運表現。

廢棄物 營收

延伸閱讀

漢翔「勇鷹」專案 通過AS9110維修品質認證

ASIC族群原來有這些利多 難怪世芯漲停、創意漲逾8%

推動AI人工智慧軍事用途 國防部設專案辦公室

股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本

相關新聞

大研生醫通過股票一拆十 增加市場流動性、為日澳布局奠基

大研生醫（7780）6日召開股東臨時會，出席股數達73.37%，通過包括修訂本公司章程案、修訂本公司「取得或處分資產處理...

jpp 第3季 EPS 4.55元 創高

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（5）日公布今年第3季稅後純益2.33億元，季增119.8%，年增...

東台第3季 EPS 0.05元 轉投資挹注

工具機大廠東台精機（4526）公告第3季財報，單季稅後純益0.11億元，每股純益0.05元；受惠轉投資收益及子公司事業體...

慧洋10月營收年增1.7% 北美外銷帶勁

慧洋（2637）昨（5）日公告自結獲利，適逢北美穀物傳統旺季，加上處分一艘海岬型（Capesize）舊船，認列處分利益約...

海悅10月合併營收年減51.5%

海悅國際（2348）公布10月合併營收達13.06億元，呈現月增73%、年減51.5%；海悅表示，10月受惠「南悅豐映」...

榮成10月合併營收年減5.3%

榮成（1909）昨（5）日公告10月合併營收41.1億元，年減5.3%，單月營收連四個月的月增正成長並突破41億元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。