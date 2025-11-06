日友財報／前三季每股賺3.6元 逼近去年全年3.69元
事業與醫療廢棄物處理廠日友（8341）6日公告第3季財報，在石綿瓦高毛利專案穩定挹注下，獲利動能強勁回升。單季歸屬於母公司業主淨利1.8億元，季增48.69％、年增14.78％，每股純益1.38元，創下近11季新高。累計前3季稅後純益4.68億元，每股純益3.60元，已逼近去年全年的3.69元。
日友第3季營收10.69億元，季增16.9％，年增8.1％，營收動能主要來自高毛利石綿瓦專案穩定貢獻。毛利率回升至44.81％，季增加2.28個百分點，年增加0.42個百分點，有效抵銷了電價上漲等營運成本壓力，並印證了公司法說會中指出「下半年營運優於上半年」的論點。
展望後市，日友認為，受天災因素影響，市場石綿瓦廢棄物量能暴增，該專案有望延續至明年，持續拉升整體營運表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言