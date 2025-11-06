日友財報／前三季每股賺3.6元 逼近去年全年3.69元

事業與醫療廢棄物處理廠日友（8341）6日公告第3季財報，在石綿瓦高毛利專案穩定挹注下，獲利動能強勁回升。單季歸屬於母公司業主淨利1.8億元，季增48.69％、年增14.78％，每股純益1.38元，創下近11季新高。累計前3季稅後純益4.68億元，每股純益3.60元，已逼近去年全年的3.69元。

日友第3季營收10.69億元，季增16.9％，年增8.1％，營收動能主要來自高毛利石綿瓦專案穩定貢獻。毛利率回升至44.81％，季增加2.28個百分點，年增加0.42個百分點，有效抵銷了電價上漲等營運成本壓力，並印證了公司法說會中指出「下半年營運優於上半年」的論點。

展望後市，日友認為，受天災因素影響，市場石綿瓦廢棄物量能暴增，該專案有望延續至明年，持續拉升整體營運表現。