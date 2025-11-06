星展集團財報／第3季稅前淨利達新幣34.8億元創新高 ROE達17.1%

星展集團6日公布2025年第3季財報，稅前淨利創歷史新高，達新幣34.8億元（約新台幣822.6億元），總收入亦創新高，達到新幣59.3億元（約新台幣1,401.7億元）。 集團淨利息收入大致持平，主要受惠於存款動能強勁和積極的避險操作，緩解利率下降的影響。

手續費收入和財富管理客戶銷售額在財富管理的帶動下達到新高，而市場交易收入則因資金成本下降和更有利的交易環境而增加。成本收入比為40%。股東權益報酬率為17.1%，有形資產淨值報酬率為18.9%。與上一季相比，總收入和淨利分別成長3%和5%。

前九月的總收入和稅前淨利分別成長5%和3%，達到新幣176億元（約新台幣4,160.1億元）和新幣103億元（約新台幣2,434.6億元），雙雙創下新高。淨利因稅務費用增加而下降1%。

星展集團執行總裁陳淑珊表示：「我們在第3季業績表現亮眼，稅前淨利創歷史新高，股東權益報酬率超過17%。總收入亦達到新高，這是由於我們在財富管理和存款成長方面保持了強勁的動能，同時透過積極的資產負債表避險操作，減輕了外部利率壓力。隨著新的一年到來，我們將繼續透過靈活的資產負債表管理能力，並在財富管理和企業及機構銀行業務中把握結構性契機，以應對利率下降的市場壓力。」