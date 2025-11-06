jpp法說會／滿手AI伺服器訂單 第4季業績為全年高峰

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
jpp-KY董事長鍾國松指出，公司AI伺服器訂單滿手，能見度直達明年3月。陳昱翔／攝影
航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）6日召開法說會，董事長鍾國松指出，受惠AI伺服器需求暢旺，公司目前不僅訂單滿手，而且一直被客戶追產能，從在手訂單預估，今年、明年營運都將寫下新高，展望樂觀。

鍾國松透露，目前公司訂單能見度已看到明年3月，為因應客戶龐大需求，公司也已啟動擴產計畫，預估明年機櫃產能將增加20%，沖壓產能則增加30%，整體AI相關業務將較今年再提升25%以上，將是未來獲利主要來源。

據悉，jpp在AI資料中心的主要客戶為美系大廠亞馬遜，由於亞馬遜為鞏固其市場領先地位，今年以來不斷擴大AI資本支出，進而推升jpp業績展翅高飛，並促成產線滿載，成為營運火熱的關鍵動能。

不僅如此，jpp今年也切入台達電（2308）旗下泰達電AI電源供應器供應鏈，主要提供電源供應器的機殼與機構件。隨著泰達電目前正在泰國全力擴產，jpp也將同步擴產滿足客戶需求，預估明年出貨量將比今年大幅成長。

展望未來，鍾國松指出，公司10月營收已創新高，預估11月營收也會維持高檔水準，今年全年營運高峰將落在第4季，而明年在新產能與新訂單加持下，全年營運也將逐季走升，並且比今年更加暢旺。

jpp今年前三季營收26億元，稅後純益4.67億元，年增17.9%，每股純益大賺9.16元，雙雙創歷史新高；其中，第3季營收15.29億元，季增81.3%，年增148.6%，稅後純益2.33億元，季增119.8%，年增9倍，單季每股純益4.55元，創掛牌以來單季歷史新高。

