統一財報／前三季EPS 2.93元、獲利166億元 秉持聚焦經營及穩定增長

統一（1216）6日公布第3季財報，第3季稅後純益為59.9億元，季增8.7%、年減1％，每股稅後純益（EPS）為1.06元；累計前三季稅後純益為166.6億元，年減4.9%，EPS為2.93元。

統一表示，台灣統一本業持續秉持聚焦經營及穩定增長，獲利衰減主要受到咖啡豆成本飆漲及電商事業處於整頓狀態因素。

統一企業重要轉投資統一中控前三季稅後純益達人民幣20.1億元，年增23.1%，創下同期新高。統一中控表示，營收穩定成長，加上原物料價格回穩及產能利用率提高，帶動整體營運效益提升。

統一中控指出，將堅守「以消費者為中心」的核心理念，專注於產品創新與差異化，滿足消費者多元化的味蕾需求，拓展更廣闊的市場渠道和消費圈層，且秉持品牌價值營銷策略，累積前三季營收穩步創新高，將繼續堅持長期主義，培育未來趨勢產品，為公司的可持續增長奠定堅實基礎。

至於統一超（2912）前三季稅後純益為89億元，年減4.1％，主要因本業營運獲利穩定成長，業外受海外持續投資與美元利率降息影響。

統一超指出，台灣7-ELEVEN持續以「創新、精業、整合」為核心策略，透過「門店質量並進」、「優質生活服務平台」及「強化數位布局」三大主軸，推動全台逾7,100個據點升級，打造即時便利的生活服務，並受惠於統一生活(康是美)、悠旅生活(星巴克)、統一速達(黑貓宅急便)、菲律賓7-ELEVEN等表現亮眼，有效挹注營運。

統一實（9907）前三季稅後純益為17.7億元、年增56.8%，主要因飲料包裝業務整體訂單穩定增長、鐵產品銷量明顯高於同期，營收獲利均提升。

台灣神隆（1789）前三季稅後純益為0.96億元，年減60.5%，主要因營收衰退、產能下滑，致毛利額同步減少因素。