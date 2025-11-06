藥華藥法說會／領投9.3億元至TBMC 助攻CDMO國家隊完成30億元增資

藥華藥（6446）6日召開法說會說明營運展望，針對董事會通過以不超過9.3億元、投資臺灣生物醫藥製造股份有限公司（TBMC）進行說明。藥華藥表示，TBMC團隊擁有深厚的抗體與ADC藥物研發經驗，並已於台北生技園區設立製程開發與分析實驗室，雙方目前已正式展開策略合作。

由經濟部發起成立的TBMC在小英政府時代，是政府為了建立台灣防疫韌性而催生的CDMO國家隊，該公司目標明年在竹北的GMP廠能啟用1,300萬劑mRNA疫苗的生產量能，助力政府「國安疫苗韌力」計畫，打造亞洲最先進的核酸藥物生產基地。

TBMC公司表示，目前正在進行30.6億元增資計劃，目標明年1月30日完成，藥華藥這次以每股20元位參投TBMC 9.3億，扮演本次募資領投者（Leading Investor），已經吸引其他法人投資者重視，TBMC也將申請國發基金參投。

藥華藥表示，公司評估投資TBMC將有助於結合彼此專業與資源，加速新藥開發進程，推動新藥進入人體臨床試驗（IND）階段，進一步強化公司在生技研發領域的競爭優勢與成長動能。

此外，藥華藥也說明，董事會另外通過3,000萬美元購買上海鑌鐵生物科技有限責任公司資產，主因上海鑌鐵專注於開發新型免疫細胞療法，具備先進的核心技術與研發平台。藥華藥期望透過購買上海鑌鐵資產，進一步擴大細胞療法研發布局。近年來細胞療法迅速成為治療實體腫瘤的重要創新技術，正逐步改寫全球癌症治療格局，細胞療法亦為藥華藥未來發展的重點之一。

藥華藥今年以來受惠真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）全球銷售持續成長，第3季營收38.9億元，季增8.09%，年增43.50%，自2023年第2季起已連續十季度創新高。本業獲利11.7億元，年增58.72%；淨利14.7億元，年增104.68%；每股稅後純益（EPS）在第3季發放股票股利後股本增加，依國際會計準則第33號規定追溯調整計算，仍高達3.99元。

藥華藥指出，今年前三季營業費用年增幅度仍維持低於營收年增幅度，整體費用成長幅度仍有效控管。前三季本業獲利強勁放大，達33.7億元，為去年同期近3倍，已賺近一個股本。藥華藥進一步表示，公司將持續加速營運成長曲線，再配合適度控管營運支出，在費用控管得當且銷售能力提升下，預期獲利動能將持續增強。