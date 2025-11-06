大研生醫通過股票一拆十 增加市場流動性、為日澳布局奠基

大研生醫（7780）6日召開股東臨時會，出席股數達73.37%，通過包括修訂本公司章程案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，其中通過之修改公司章程，變更每股面額，從10元變更為1元，相當於股票一拆十。

本次股票分割案通過後，將依程序報請主管機關核准，待核准後正式實施。大研生醫董事長張家銘表示，期待透過股票一拆十提升市場流通性，降低投資門檻，活絡市場交易，而通過取得或處分資產處理程序議案則是因隨著資本市場基礎日益穩健，將有助於公司布局日本及澳洲等海外市場，支持國際化發展策略的推進。

此外，因應年底電商旺季來臨，大研生醫推出年度最大銷售檔期「雙 11 健康盛典」活動，祭出多重優惠方案迎戰年終消費熱潮。包括魚油、葉黃素、苦瓜胜肽、納豆紅麴Ｑ10等經典熱銷商品全面祭出年度最優惠價格，並加碼推出滿額五重豪禮回饋；下單即享抽獎資格，有機會將價值萬元的膠原蛋白、iPhone 17 Pro等重量級贈品帶回家，此外，大研生醫也預計在年底前推出至少五款全新產品，鎖定不同消費族群的健康需求，增加第4季銷售動能。