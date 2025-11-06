東陽10月營收6個月高點 旺季AM件拉貨助攻
汽車零配件廠東陽今天下午公布10月自結合併營收新台幣21.95億元，月增13.78%、年減2.87%，仍是6個月來高點。東陽指出，隨著旺季到來，集團加速生產、備貨與裝櫃，持續推進台南科工、七股新廠等建廠計畫，因應客戶旺季需求。
東陽累計今年前10月自結合併營收207.82億元，較2024年同期微減0.73%。
東陽售後維修市場件（AM）事業10月自結營收15.9億元，較9月成長14%，前10月自結累計AM營收156.44億元，較去年同期微增0.44%。
東陽原廠委託製造（OEM）事業10月自結營收6.05億元，較9月成長12%，創今年單月OEM業績新高，今年前10月自結累計OEM營收51.37億元。
產業人士指出，東陽第3季營收受淡季及客戶觀望關稅等因素影響，進入10月上旬旺季拉貨效應陸續發酵，客戶庫存將提升至2個月，後續仍有回補庫存力道，北美市場對AM件拉貨力道持續穩健。
