華固營收／10月14.4億元、年增120倍 兩案交屋入帳所致

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華固（2548）6日公告，10月營收14.4億元，年增12,003.17%；累計今年前十月營收63.04億元，年減12.18%。華固表示，10月營收成長主要是「華固得月」、「大安學府」交屋入帳，截至10月累計營收較去年同期減少，則是因本年度認列交屋金額較低所致。

華固指出，今年有住宅兩案、商辦兩案，合計共四案可完工交屋，住宅案「華固大安學府」，總銷約34億元，已於第2季底開始陸續交屋，總銷38億元「華固得月」則是第3季起陸續交屋。

商辦案方面，華固「中央置地」以總金額112.2億元，全棟出售給陽明海運（2609），華固表示，該案目標11月完成交屋入帳。另，總銷79億元「華固時代置地」預計在第4季完工。

華固第3季稅後純益3.5億元，年減73.36％、季減2.4％，毛利率24.98％，年減10.99個百分比、季減7.49個百分比，每股純益（EPS）1.1元；累計今年前三季稅後純益5.82億元，年減61.8％，每股純益1.82元。

華固 營收

相關新聞

jpp 第3季 EPS 4.55元 創高

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（5）日公布今年第3季稅後純益2.33億元，季增119.8%，年增...

東台第3季 EPS 0.05元 轉投資挹注

工具機大廠東台精機（4526）公告第3季財報，單季稅後純益0.11億元，每股純益0.05元；受惠轉投資收益及子公司事業體...

慧洋10月營收年增1.7% 北美外銷帶勁

慧洋（2637）昨（5）日公告自結獲利，適逢北美穀物傳統旺季，加上處分一艘海岬型（Capesize）舊船，認列處分利益約...

海悅10月合併營收年減51.5%

海悅國際（2348）公布10月合併營收達13.06億元，呈現月增73%、年減51.5%；海悅表示，10月受惠「南悅豐映」...

榮成10月合併營收年減5.3%

榮成（1909）昨（5）日公告10月合併營收41.1億元，年減5.3%，單月營收連四個月的月增正成長並突破41億元。

新光鋼第3季 EPS 0.6元 倍增

新光鋼（2031）昨（5）日公告第3季財報，單季稅後純益1.97億元、年增129%，每股純益0.6元。

