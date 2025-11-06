華固營收／10月14.4億元、年增120倍 兩案交屋入帳所致

華固（2548）6日公告，10月營收14.4億元，年增12,003.17%；累計今年前十月營收63.04億元，年減12.18%。華固表示，10月營收成長主要是「華固得月」、「大安學府」交屋入帳，截至10月累計營收較去年同期減少，則是因本年度認列交屋金額較低所致。

華固指出，今年有住宅兩案、商辦兩案，合計共四案可完工交屋，住宅案「華固大安學府」，總銷約34億元，已於第2季底開始陸續交屋，總銷38億元「華固得月」則是第3季起陸續交屋。

商辦案方面，華固「中央置地」以總金額112.2億元，全棟出售給陽明海運（2609），華固表示，該案目標11月完成交屋入帳。另，總銷79億元「華固時代置地」預計在第4季完工。

華固第3季稅後純益3.5億元，年減73.36％、季減2.4％，毛利率24.98％，年減10.99個百分比、季減7.49個百分比，每股純益（EPS）1.1元；累計今年前三季稅後純益5.82億元，年減61.8％，每股純益1.82元。