快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

聽新聞
0:00 / 0:00

慧洋10月營收年增1.7% 北美外銷帶勁

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

慧洋（2637）昨（5）日公告自結獲利，適逢北美穀物傳統旺季，加上處分一艘海岬型（Capesize）舊船，認列處分利益約800萬美元，稅前盈餘為8.35億元，每股稅前盈餘為1.12元。

慧洋累計前十月營業淨利28.03億元，稅前盈餘26.85億元，每股稅前盈餘3.6元。慧洋昨另公告10月營收17.1億元，年增1.7%；累計前十月營收為135.3億元，年減22.1%。

慧洋表示，10月延續北美穀物收成傳統運輸旺季，散裝運價穩定維持在旺季水準表現，即便中美雙方互相徵收港口費，然對整體航運市場影響甚微，而月底川習會上美中氣氛和緩，雙方對貿易經濟議題釋出正面善意，中國恢復對美國採購大豆、穀物及鐵礦砂等原物料，可望進一步帶動散裝航運補運潮，使全球貿易市場信心回升、散裝前景轉趨樂觀積極。

在船隊佈局方面，10月下旬公告新船加入營運，係由名村造船打造之輕便型NOx第三期環保節能船，並已簽訂長期穩定租賃合約。

慧洋 營收 鐵礦砂

延伸閱讀

華航積極推動2050淨零排碳目標 本月起洛杉磯返台航班添加SAF

豐祥2025年前三季 EPS 8.74元 訂單有斬獲

勞力士官方認證中古表首現台灣！金生儀鐘表忠孝店 實體、網路雙公開

玉山銀達拉斯辦事處 開業

相關新聞

jpp 第3季 EPS 4.55元 創高

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（5）日公布今年第3季稅後純益2.33億元，季增119.8%，年增...

東台第3季 EPS 0.05元 轉投資挹注

工具機大廠東台精機（4526）公告第3季財報，單季稅後純益0.11億元，每股純益0.05元；受惠轉投資收益及子公司事業體...

慧洋10月營收年增1.7% 北美外銷帶勁

慧洋（2637）昨（5）日公告自結獲利，適逢北美穀物傳統旺季，加上處分一艘海岬型（Capesize）舊船，認列處分利益約...

海悅10月合併營收年減51.5%

海悅國際（2348）公布10月合併營收達13.06億元，呈現月增73%、年減51.5%；海悅表示，10月受惠「南悅豐映」...

榮成10月合併營收年減5.3%

榮成（1909）昨（5）日公告10月合併營收41.1億元，年減5.3%，單月營收連四個月的月增正成長並突破41億元。

新光鋼第3季 EPS 0.6元 倍增

新光鋼（2031）昨（5）日公告第3季財報，單季稅後純益1.97億元、年增129%，每股純益0.6元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。