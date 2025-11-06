聽新聞
慧洋10月營收年增1.7% 北美外銷帶勁
慧洋（2637）昨（5）日公告自結獲利，適逢北美穀物傳統旺季，加上處分一艘海岬型（Capesize）舊船，認列處分利益約800萬美元，稅前盈餘為8.35億元，每股稅前盈餘為1.12元。
慧洋累計前十月營業淨利28.03億元，稅前盈餘26.85億元，每股稅前盈餘3.6元。慧洋昨另公告10月營收17.1億元，年增1.7%；累計前十月營收為135.3億元，年減22.1%。
慧洋表示，10月延續北美穀物收成傳統運輸旺季，散裝運價穩定維持在旺季水準表現，即便中美雙方互相徵收港口費，然對整體航運市場影響甚微，而月底川習會上美中氣氛和緩，雙方對貿易經濟議題釋出正面善意，中國恢復對美國採購大豆、穀物及鐵礦砂等原物料，可望進一步帶動散裝航運補運潮，使全球貿易市場信心回升、散裝前景轉趨樂觀積極。
在船隊佈局方面，10月下旬公告新船加入營運，係由名村造船打造之輕便型NOx第三期環保節能船，並已簽訂長期穩定租賃合約。
