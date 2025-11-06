新光鋼第3季 EPS 0.6元 倍增

新光鋼（2031）昨（5）日公告第3季財報，單季稅後純益1.97億元、年增129%，每股純益0.6元。

新光鋼累計前三季稅後純益8.9億元，年減逾四成，每股純益2.67元。後市產銷營運穩紮穩打，中長期看旺。

法人指出，鋼鐵產業陷入深度低迷，在同業普遍面臨虧損的情況下，新光鋼的公司治理到位，第3季不但仍可創造獲利，且與去年同期相比增長幅度擴大，展現超強韌性。

新光鋼總經理曾明山總經理表示，第3季度的業務得益於內需剛性經濟建設所帶來的訂單動能延續。

展望第4季度及未來，新光鋼將跟進政府推動「安全高效AI國家基礎設施」建設，預期鋼鐵等原物料的剛性需求將可以持續支撐營運成長，且有信心持續優化生產效率，並穩健提升獲利能力。

根據財報公告顯示，新光鋼今年第3季合併營業收入38.2億元，單季毛利率8.7%，營業利益率為5.2%，淨利率5.2%，稅後純益1.97億元、年增129%，基本每股稅後純益（EPS）0.60元；第3季度業績成長主要受惠於國內剛性經濟建設，帶動的內需市場動能延續。

但第3季度與第2季度相比，營收減少17%，稅後純益季衰退81%。

新光鋼累計今年前三季合併營收134.6億元，稅後純益8.9億元，每股稅後純益（EPS）2.67元。與去年同期相比，營收成長28%，毛利成長30%，稅後淨利及每股盈餘均減少44%。

面對市場挑戰，新光鋼持續提升技術水平，持續推動低碳製程與高效能源應用，涵蓋超高強耐蝕鋼材，高精度自動化製造技術，提升構件品質與現場施工效率，並實踐光電系統全生命週期管理。

新光鋼指出，已經於廠房屋頂建置16.56MW太陽光電系統，年發電量逾2,400萬度，年減碳效益超過1.2萬公噸二氧化碳，累計供電量突破1億度，後續將持續投入研發與技術升級，強化高履約、低耗損太陽光電支撐系統，為能源永續注入全新動能。