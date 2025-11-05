快訊

翡翠水庫拒絕便宜賣 水庫水力發電要多收費…台電董事長一句回嗆

墨西哥女總統遭「當街襲胸、親吻」全被拍下 隨扈滑手機挨轟維安漏洞

八貫財報／第3季EPS 1.34元 淨賺1.06億元、季增52%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

TPU（熱塑性聚氨酯）廠八貫（1342）5日公布第3季財報，單季稅後純益1.06億元，年減6.9%，季增52.2%，單季每股稅後純益（EPS）1.34元。累計今年前三季稅後淨利3.16億元，年減15.9%，EPS 4.02元。

為維護公司信用及股東權益，八貫董事會決議買回庫藏股案，將自申報日起二個月內於集中交易市場，買回每股80.1元至96.2元之區間，買回公司股份1億元。

八貫表示，第3季營收6.14億元，雖較上季減少13％，然今年下半年原物料採購已擴大採用新議價，得降低第3季採購成本，帶動單季毛利率回升至27％，季增約1個百分點，帶動第3季營業利益1.03億元，本業維持穩健獲利表現，且新台幣匯率第3季逐步回落，公司受惠業外匯兌收益約2,077萬元，繳出稅後淨利1.06億元，季增52.22％，單季EPS 1.34元。

八貫累計前三季營收達21億元，年增14.54％，營業利益3.89億元，較去年同期略減，主要因第2季業外匯兌損失高達6,200多萬元，使前三季稅後淨利3.16億元，EPS 4.02元。

展望全年，八貫10月營收1.87億元，因航太救生產品出貨持續走升，推升10月營收較去年同期成長6.52％，累計前十月營收22.86億元，年增率13.02％，目前四大產品線的訂單能見度無虞且產能持續擴張，全年營收雙位數成長可期。

營收 EPS 庫藏股

延伸閱讀

帆宣財報／前三季EPS 12元 已賺逾一個股本

盛餘財報／前3季EPS 0.47元 淨賺1.5億元

中華資安財報／前三季EPS 8.52元 總經理強調需求與業績「扶搖向上」

玉山金報喜！前十月自結賺293億創新高、年成長30% EPS 1.81元

相關新聞

玉山金併購三商壽成定局 用0.2486股玉山金換1股三商壽

玉山金控（2884）併購三商美邦人壽案塵埃落定。玉山金今（5）日在證交所召開記者會，正式宣布確認併購案成局。稍早公司也通...

玉山金報喜！前十月自結賺293億創新高、年成長30% EPS 1.81元

玉山金控（2884）公布10月自結盈餘，單月稅後盈餘31.3億元，累計稅後盈餘293.3億元，創歷年同期獲利最高，較去年...

旅遊好旺 雄獅前三季EPS 13.31元創新高

雄獅旅行社公告年第三季財報，營收74.08億元，年減7.58%、季減5.60%，稅後淨利4.48億元，年增436.66%...

新唐第3季仍虧損 早盤股價一度大跌逾8%

微控制器廠新唐(4919)於4日公布第3季財報，仍處於虧損局面，5日早盤股價一度跌逾8%。

jpp 10月營收月增15% 台燿微增

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（4）日公告10月營收3.86億元，連續六個月創新高，月增15.6...

雄獅旅展業績拚增雙位數

全台最大觀光盛會「ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日於南港展覽館一館登場，雄獅旅遊（2731）今年以歷年最大展攤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。