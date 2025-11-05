八貫財報／第3季EPS 1.34元 淨賺1.06億元、季增52%
TPU（熱塑性聚氨酯）廠八貫（1342）5日公布第3季財報，單季稅後純益1.06億元，年減6.9%，季增52.2%，單季每股稅後純益（EPS）1.34元。累計今年前三季稅後淨利3.16億元，年減15.9%，EPS 4.02元。
為維護公司信用及股東權益，八貫董事會決議買回庫藏股案，將自申報日起二個月內於集中交易市場，買回每股80.1元至96.2元之區間，買回公司股份1億元。
八貫表示，第3季營收6.14億元，雖較上季減少13％，然今年下半年原物料採購已擴大採用新議價，得降低第3季採購成本，帶動單季毛利率回升至27％，季增約1個百分點，帶動第3季營業利益1.03億元，本業維持穩健獲利表現，且新台幣匯率第3季逐步回落，公司受惠業外匯兌收益約2,077萬元，繳出稅後淨利1.06億元，季增52.22％，單季EPS 1.34元。
八貫累計前三季營收達21億元，年增14.54％，營業利益3.89億元，較去年同期略減，主要因第2季業外匯兌損失高達6,200多萬元，使前三季稅後淨利3.16億元，EPS 4.02元。
展望全年，八貫10月營收1.87億元，因航太救生產品出貨持續走升，推升10月營收較去年同期成長6.52％，累計前十月營收22.86億元，年增率13.02％，目前四大產品線的訂單能見度無虞且產能持續擴張，全年營收雙位數成長可期。
