海悅營收／10月達13億元、月增73% 「南悅豐映」續助攻

海悅（2348）國際5日公布10月合併營收達13.06億元，受惠「南悅豐映」建案持續順利完成交屋，推升月增率高達73%，惟與去年同期相較，因去年10月認列新店寶元段收益約16.52億元，加上又有「新莊海悅花園」建案完工交屋貢獻，在去年基期墊高下，以致今年10月合併營收出現年減。

累計海悅國際今年前10月合併營收達57.26億元，較去年同期85.32億元減少32.9%。

展望第4季，海悅表示，11、12月將陸續啟動苗栗高鐵特區「弘峻綻高鐵」、台中市西區「勤美之真」與太平區「由鉅敘真」等建案挹注代銷收入，加上「南悅豐映」將於年底前完成全部已銷售戶數的交屋作業，營建收入來源無虞。

另外，海悅指出，今年底前將有寶亞中和路都更案，以及永和區「漢皇River Sky」兩大建案準備推案銷售，單季合併營收動能穩健。

海悅營運版圖布局代銷、營建與轉投資收益，2026年預計有新北市「A3光點」與高雄市「達麗未來市」將在上半年啟動完工交屋，為營建收入添柴火，後續亦將維持每年均有投資收益建案挹注代銷與營建收入，海悅表示，在後續房市逐步回歸市場供需機制下，認為公司營運仍將維持穩健。