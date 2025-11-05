快訊

翡翠水庫拒絕便宜賣 水庫水力發電要多收費…台電董事長一句回嗆

墨西哥女總統遭「當街襲胸、親吻」全被拍下 隨扈滑手機挨轟維安漏洞

海悅營收／10月達13億元、月增73% 「南悅豐映」續助攻

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

海悅（2348）國際5日公布10月合併營收達13.06億元，受惠「南悅豐映」建案持續順利完成交屋，推升月增率高達73%，惟與去年同期相較，因去年10月認列新店寶元段收益約16.52億元，加上又有「新莊海悅花園」建案完工交屋貢獻，在去年基期墊高下，以致今年10月合併營收出現年減。

累計海悅國際今年前10月合併營收達57.26億元，較去年同期85.32億元減少32.9%。

展望第4季，海悅表示，11、12月將陸續啟動苗栗高鐵特區「弘峻綻高鐵」、台中市西區「勤美之真」與太平區「由鉅敘真」等建案挹注代銷收入，加上「南悅豐映」將於年底前完成全部已銷售戶數的交屋作業，營建收入來源無虞。

另外，海悅指出，今年底前將有寶亞中和路都更案，以及永和區「漢皇River Sky」兩大建案準備推案銷售，單季合併營收動能穩健。

海悅營運版圖布局代銷、營建與轉投資收益，2026年預計有新北市「A3光點」與高雄市「達麗未來市」將在上半年啟動完工交屋，為營建收入添柴火，後續亦將維持每年均有投資收益建案挹注代銷與營建收入，海悅表示，在後續房市逐步回歸市場供需機制下，認為公司營運仍將維持穩健。

海悅 建案 營收

延伸閱讀

環球晶第3季每股純益4.12元

聯詠第3季 EPS 6.01元 探19季低點

明基材10月營收月減2% 邁達特10月合併營收月減3%

聚陽10月合併營收年減19%

相關新聞

玉山金併購三商壽成定局 用0.2486股玉山金換1股三商壽

玉山金控（2884）併購三商美邦人壽案塵埃落定。玉山金今（5）日在證交所召開記者會，正式宣布確認併購案成局。稍早公司也通...

玉山金報喜！前十月自結賺293億創新高、年成長30% EPS 1.81元

玉山金控（2884）公布10月自結盈餘，單月稅後盈餘31.3億元，累計稅後盈餘293.3億元，創歷年同期獲利最高，較去年...

旅遊好旺 雄獅前三季EPS 13.31元創新高

雄獅旅行社公告年第三季財報，營收74.08億元，年減7.58%、季減5.60%，稅後淨利4.48億元，年增436.66%...

新唐第3季仍虧損 早盤股價一度大跌逾8%

微控制器廠新唐(4919)於4日公布第3季財報，仍處於虧損局面，5日早盤股價一度跌逾8%。

jpp 10月營收月增15% 台燿微增

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（4）日公告10月營收3.86億元，連續六個月創新高，月增15.6...

雄獅旅展業績拚增雙位數

全台最大觀光盛會「ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日於南港展覽館一館登場，雄獅旅遊（2731）今年以歷年最大展攤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。